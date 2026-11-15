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Ліга націй: розклад і результати матчів заключного туру
Дивіться календар і результати усіх поєдинків шостого туру Ліги націй-2026/27.
Від 15 до 17 листопада відбудуться матчі заключного, шостого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.
Команди змагаються у групах чотирьох різних дивізіонів — A, B, C та D.
Збірна України потрапила до групи 2 дивізіону B, де її суперниками стали команди Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.
В останньому турі підопічні Андреа Мальдери 17 листопада в номінально домашньому поєдинку в словацькому місті Кошице зіграють проти Грузії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Розклад і результати матчів 6-го туру Ліги націй
Неділя, 15 листопада
16:00 Група С2. Латвія — Вірменія — 0:0
16:00 Група С2. Кіпр — Чорногорія — 1:4
19:00 Група С1. Фінляндія — Сан-Марино
19:00 Група С1. Білорусь — Албанія
21:45 Група A1. Франція — Туреччина
21:45 Група A1. Бельгія — Італія
21:45 Група A3. Хорватія — Чехія
21:45 Група A3. Іспанія — Англія
Понеділок, 16 листопада
17:00 Група С3. Фарерські острови — Молдова
17:00 Група С3. Казахстан — Словаччина
19:00 Група С4. Ісландія — Люксембург
19:00 Група С4. Естонія — Болгарія
19:00 Група D2. Литва — Ліхтенштейн
21:45 Група D1. Гібралтар — Мальта
21:45 Група A2. Німеччина — Нідерланди
21:45 Група A2. Греція — Сербія
21:45 Група B1. Швейцарія — Шотландія
21:45 Група B1. Північна Македонія — Словенія
Вівторок, 17 листопада
21:45 Група B3. Ізраїль — Австрія
21:45 Група B4. Боснія і Герцеговина — Румунія
21:45 Група B2. Україна — Грузія
21:45 Група A4. Данія — Норвегія
21:45 Група A4. Уельс — Португалія
21:45 Група B2. Угорщина — Північна Ірландія
21:45 Група B4. Польща — Швеція
21:45 Група B3. Ірландія — Косово
Зазначимо, що у п'ятому турі Ліги націй збірна України програла Північній Ірландії (0:1) та достроково втратила шанси на вихід до елітного дивізіону Ліги націй.
В очному поєдинку заключного туру між українцями та грузинами на кону стоятиме збереження прописки у дивізіоні B. Щоб фінішувати на третьому місці та виконати це завдання, підопічним Мальдери необхідно не програти Грузії.
Водночас, навіть у разі поразки та останньої сходинки у групі "синьо-жовті" не понизяться одразу в класі, а гратимуть стикові матчі за право залишитися у дивізіоні В проти команди дивізіону С.
Жеребкування плейоф і стикових матчів Ліги націй відбудеться у п'ятницю, 20 листопада, у швейцарському Ньйоні. Початок — о 13:00 за київським часом.
Чвертьфінали Ліги націй та стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року. Фінальний турнір заплановано на 9-13 червня 2027 року.
Додамо, що попередній розіграш Ліги націй збірна України також провела у дивізіоні В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).
Нагадаємо, чинним переможцем Ліги націй є збірна Португалії, яка у фіналі попереднього розіграшу турніру в серії пенальті здолала Іспанію.