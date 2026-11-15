Ліга націй: розклад і результати матчів заключного туру

Уболівальники збірної України / © Associated Press

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Від 15 до 17 листопада відбудуться матчі заключного, шостого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Команди змагаються у групах чотирьох різних дивізіонів — A, B, C та D.

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Збірна України потрапила до групи 2 дивізіону B, де її суперниками стали команди Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

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В останньому турі підопічні Андреа Мальдери 17 листопада в номінально домашньому поєдинку в словацькому місті Кошице зіграють проти Грузії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Розклад і результати матчів 6-го туру Ліги націй

Неділя, 15 листопада

16:00 Група С2. Латвія — Вірменія — 0:0

16:00 Група С2. Кіпр — Чорногорія — 1:4

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19:00 Група С1. Фінляндія — Сан-Марино

19:00 Група С1. Білорусь — Албанія

21:45 Група A1. Франція — Туреччина

21:45 Група A1. Бельгія — Італія

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21:45 Група A3. Хорватія — Чехія

21:45 Група A3. Іспанія — Англія

Понеділок, 16 листопада

17:00 Група С3. Фарерські острови — Молдова

17:00 Група С3. Казахстан — Словаччина

19:00 Група С4. Ісландія — Люксембург

19:00 Група С4. Естонія — Болгарія

19:00 Група D2. Литва — Ліхтенштейн

21:45 Група D1. Гібралтар — Мальта

21:45 Група A2. Німеччина — Нідерланди

21:45 Група A2. Греція — Сербія

21:45 Група B1. Швейцарія — Шотландія

21:45 Група B1. Північна Македонія — Словенія

Вівторок, 17 листопада

21:45 Група B3. Ізраїль — Австрія

21:45 Група B4. Боснія і Герцеговина — Румунія

21:45 Група B2. Україна — Грузія

21:45 Група A4. Данія — Норвегія

21:45 Група A4. Уельс — Португалія

21:45 Група B2. Угорщина — Північна Ірландія

21:45 Група B4. Польща — Швеція

21:45 Група B3. Ірландія — Косово

Зазначимо, що у п'ятому турі Ліги націй збірна України програла Північній Ірландії (0:1) та достроково втратила шанси на вихід до елітного дивізіону Ліги націй.

Турнірна таблиця групи збірної України у Лізі націй-2026/27 / © flashscore.ua

В очному поєдинку заключного туру між українцями та грузинами на кону стоятиме збереження прописки у дивізіоні B. Щоб фінішувати на третьому місці та виконати це завдання, підопічним Мальдери необхідно не програти Грузії.

Водночас, навіть у разі поразки та останньої сходинки у групі "синьо-жовті" не понизяться одразу в класі, а гратимуть стикові матчі за право залишитися у дивізіоні В проти команди дивізіону С.

Жеребкування плейоф і стикових матчів Ліги націй відбудеться у п'ятницю, 20 листопада, у швейцарському Ньйоні. Початок — о 13:00 за київським часом.

Чвертьфінали Ліги націй та стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року. Фінальний турнір заплановано на 9-13 червня 2027 року.

Додамо, що попередній розіграш Ліги націй збірна України також провела у дивізіоні В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги націй є збірна Португалії, яка у фіналі попереднього розіграшу турніру в серії пенальті здолала Іспанію.

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