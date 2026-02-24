ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
1 хв

Ліга Європи: хто вже вийшов до 1/8 фіналу

Жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу другого за престижністю єврокубка відбудеться у п'ятницю, 27 лютого.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Ліон"

"Ліон" / © Associated Press

19 і 26 лютого відбудуться матчі стикової стадії плейоф Ліги Європи сезону-2025/26.

За їхніми підсумками стануть відомі всі учасники 1/8 фіналу другого за престижністю клубного євротурніру.

В 1/8 фіналу зіграють топ-8 команд основного етапу Ліги Європи та вісім переможців протистоянь стикового раунду плейоф.

До вашої уваги список усіх клубів, які пробилися до 1/8 фіналу нинішнього розіграшу Ліги Європи.

Топ-8 основного етапу Ліги Європи: "Ліон" (Франція), "Астон Вілла" (Англія), "Мітьюлланд" (Данія), "Бетіс" (Іспанія), "Порту" (Португалія), "Брага" (Португалія), "Фрайбург" (Німеччина), "Рома" (Італія).

Переможці стикового раунду плейоф: список доповнюється.

Жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи відбудеться у п'ятницю, 27 лютого, о 14:00 за київським часом.

Фінал поточного розіграшу Ліги Європи відбудеться 20 травня у турецькому Стамбулі.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).

Дата публікації
Кількість переглядів
73
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie