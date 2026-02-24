- Дата публікації
Проспорт
73
1 хв
Ліга Європи: хто вже вийшов до 1/8 фіналу
Жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу другого за престижністю єврокубка відбудеться у п'ятницю, 27 лютого.
19 і 26 лютого відбудуться матчі стикової стадії плейоф Ліги Європи сезону-2025/26.
За їхніми підсумками стануть відомі всі учасники 1/8 фіналу другого за престижністю клубного євротурніру.
В 1/8 фіналу зіграють топ-8 команд основного етапу Ліги Європи та вісім переможців протистоянь стикового раунду плейоф.
До вашої уваги список усіх клубів, які пробилися до 1/8 фіналу нинішнього розіграшу Ліги Європи.
Топ-8 основного етапу Ліги Європи: "Ліон" (Франція), "Астон Вілла" (Англія), "Мітьюлланд" (Данія), "Бетіс" (Іспанія), "Порту" (Португалія), "Брага" (Португалія), "Фрайбург" (Німеччина), "Рома" (Італія).
Переможці стикового раунду плейоф: список доповнюється.
Жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи відбудеться у п'ятницю, 27 лютого, о 14:00 за київським часом.
Фінал поточного розіграшу Ліги Європи відбудеться 20 травня у турецькому Стамбулі.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).