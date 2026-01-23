Ліга Європи: хто вже вийшов до плейоф

"Астон Вілла" / © Associated Press

Від 24 вересня 2025-го до 29 січня 2026 року відбуваються матчі основної стадії Ліги Європи сезону-2025/26.

Це другий розіграш другого за престижністю єврокубка за новим форматом: 36 клубів зіграють по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі плейоф Ліги Європи відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал Ліги Європи складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 20 травня 2026 року на стадіоні "Бешикташ Парк" у Стамбулі.

Станом на зараз вихід до плейоф Ліги Європи, щонайменше до 1/16 фіналу, гарантували собі вже 19 клубів. Два з них достроково завоювали путівки до 1/8 фіналу.

Хто вже вийшов до плейоф Ліги Європи:

"Ліон" (Франція)

"Астон Вілла" (Англія)

"Фрайбург" (Німеччина)

"Мітьюлланд" (Данія)

"Брага" (Португалія)

"Рома" (Італія)

"Ференцварош" (Угорщина)

"Бетіс" (Іспанія)

"Порту" (Португалія)

"Генк" (Бельгія)

"Црвена Звезда" (Сербія)

ПАОК (Греція)

"Штутгарт" (Німеччина)

"Сельта" (Іспанія)

"Болонья" (Італія)

"Ноттінгем" (Англія)

"Вікторія" Пльзень (Чехія)

"Фенербахче" (Туреччина)

"Панатінаїкос" (Греція)

Хто вже вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи:

"Ліон" (Франція)

"Астон Вілла" (Англія)

Жеребкування стикових матчів Ліги Європи відбудеться 30 січня 2026 року. Перші поєдинки цієї стадії зіграють 19 лютого, а зустрічі у відповідь – 26 лютого.

Календар плейоф Ліги Європи

Жеребкування стикових матчів: 30 січня 2026 року

Стикові матчі: 19 та 26 лютого 2026 року

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу: 27 лютого 2026 року

1/8 фіналу: 12 та 19 березня 2026 року

1/4 фіналу: 9 та 16 квітня 2026 року

1/2 фіналу: 30 квітня та 7 травня 2026 року

Фінал: 20 травня 2026 року (Стамбул)

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).