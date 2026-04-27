ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
1 хв

Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 1/2 фіналу другого за престижністю єврокубка.

Автор публікації
Максим Приходько
Коментарі
Трофей Ліги Європи

Трофей Ліги Європи / © Associated Press

30 квітня та 7 травня відбудуться матчі 1/2 фіналу Ліги Європи сезону-2025/26.

Боротися за другий за престижністю єврокубок продовжують чотири клуби: "Фрайбург", "Астон Вілла", "Брага" та "Ноттінгем".

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до фіналу турніру.

Розклад і результати матчів 1/2 фіналу Ліги Європи

Перші матчі

Четвер, 30 квітня

22:00 "Брага" (Португалія) — "Фрайбург" (Німеччина)

22:00 "Ноттінгем" (Англія) — "Астон Вілла" (Англія)

Матчі-відповіді

Четвер, 7 травня

22:00 "Астон Вілла" (Англія) — "Ноттінгем" (Англія)

22:00 "Фрайбург" (Німеччина) — "Брага" (Португалія)

Фінал поточного розіграшу Ліги Європи відбудеться 20 травня на стадіоні "Бешикташ Парк" у турецькому Стамбулі.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
8
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie