- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 8
- Час на прочитання
- 1 хв
Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/2 фіналу
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 1/2 фіналу другого за престижністю єврокубка.
30 квітня та 7 травня відбудуться матчі 1/2 фіналу Ліги Європи сезону-2025/26.
Боротися за другий за престижністю єврокубок продовжують чотири клуби: "Фрайбург", "Астон Вілла", "Брага" та "Ноттінгем".
Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до фіналу турніру.
Розклад і результати матчів 1/2 фіналу Ліги Європи
Перші матчі
Четвер, 30 квітня
22:00 "Брага" (Португалія) — "Фрайбург" (Німеччина)
22:00 "Ноттінгем" (Англія) — "Астон Вілла" (Англія)
Матчі-відповіді
Четвер, 7 травня
22:00 "Астон Вілла" (Англія) — "Ноттінгем" (Англія)
22:00 "Фрайбург" (Німеччина) — "Брага" (Португалія)
Фінал поточного розіграшу Ліги Європи відбудеться 20 травня на стадіоні "Бешикташ Парк" у турецькому Стамбулі.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).