Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 1/4 фіналу другого за престижністю єврокубка.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ліга Європи

Ліга Європи / © Associated Press

8/9 та 16 квітня відбудуться матчі 1/4 фіналу Ліги Європи сезону-2025/26.

На цій стадії зіграють вісім клубів, які подолали стадію 1/8 фіналу: "Брага", "Бетіс", "Фрайбург", "Сельта", "Порту", "Ноттінгем", "Болонья" та "Астон Вілла".

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до півфіналу.

Розклад і результати матчів 1/4 фіналу Ліги Європи

Перші матчі

Середа, 8 квітня

19:45 "Брага" (Португалія) — "Бетіс" (Іспанія)

Четвер, 9 квітня

22:00 "Болонья" (Італія) — "Астон Вілла" (Англія)

22:00 "Порту" (Португалія) — "Ноттінгем" (Англія)

22:00 "Фрайбург" (Німеччина) — "Сельта" (Іспанія)

Матчі-відповіді

Четвер, 16 квітня

19:45 "Сельта" (Іспанія) — "Фрайбург" (Німеччина)

22:00 "Астон Вілла" (Англія) — "Болонья" (Італія)

22:00 "Бетіс" (Іспанія) — "Брага" (Португалія)

22:00 "Ноттінгем" (Англія) — "Порту" (Португалія)

Сітка плейоф Ліги Європи

Сітка плейоф Ліги Європи / x.com/FootRankings

Фінал поточного розіграшу Ліги Європи відбудеться 20 травня на стадіоні "Бешикташ Парк" у турецькому Стамбулі.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).

