Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/4 фіналу
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 1/4 фіналу другого за престижністю єврокубка.
8/9 та 16 квітня відбудуться матчі 1/4 фіналу Ліги Європи сезону-2025/26.
На цій стадії зіграють вісім клубів, які подолали стадію 1/8 фіналу: "Брага", "Бетіс", "Фрайбург", "Сельта", "Порту", "Ноттінгем", "Болонья" та "Астон Вілла".
Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до півфіналу.
Розклад і результати матчів 1/4 фіналу Ліги Європи
Перші матчі
Середа, 8 квітня
19:45 "Брага" (Португалія) — "Бетіс" (Іспанія)
Четвер, 9 квітня
22:00 "Болонья" (Італія) — "Астон Вілла" (Англія)
22:00 "Порту" (Португалія) — "Ноттінгем" (Англія)
22:00 "Фрайбург" (Німеччина) — "Сельта" (Іспанія)
Матчі-відповіді
Четвер, 16 квітня
19:45 "Сельта" (Іспанія) — "Фрайбург" (Німеччина)
22:00 "Астон Вілла" (Англія) — "Болонья" (Італія)
22:00 "Бетіс" (Іспанія) — "Брага" (Португалія)
22:00 "Ноттінгем" (Англія) — "Порту" (Португалія)
Сітка плейоф Ліги Європи
Фінал поточного розіграшу Ліги Європи відбудеться 20 травня на стадіоні "Бешикташ Парк" у турецькому Стамбулі.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).