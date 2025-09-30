ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
2 хв

Ліга Європи: розклад і результати матчів другого туру

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 2-го туру основного раунду другого за престижністю єврокубка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Ліги Європи

Трофей Ліги Європи / © Associated Press

У четвер, 2 жовтня, відбудуться матчі другого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2025/26.

Україна не буде представлена в основному етапі поточного розіграшу Ліги Європи.

Шанси зіграти тут мали "Динамо" та "Шахтар", але не зуміли подолати кваліфікацію й виступатимуть в основному раунді третього за престижністю єврокубка – Ліги конференцій, який стартує 2 жовтня.

Водночас свої поєдинки проведуть клуби, за які виступають українці. "Рома" українського форварда Артема Довбика прийме французький "Лілль", а "Ноттінгем" орендованого у лондонського "Арсенала" українця Олександра Зінченка зустрінеться з данським "Мітьюлландом".

Розклад і результати матчів 2-го туру Ліги Європи

Четвер, 2 жовтня

19:45 "Болонья" (Італія) – "Фрайбург" (Німеччина)

19:45 "Бранн" (Норвегія) – "Утрехт" (Нідерланди)

19:45 "Вікторія" Пльзень (Чехія) – "Мальме" (Швеція)

19:45 "Лудогорець" (Болгарія) – "Бетіс" (Іспанія)

19:45 "Панатінаїкос" (Греція) – "Гоу Ехед Іглс" (Нідерланди)

19:45 "Рома" (Італія) – "Лілль" (Франція)

19:45 "Селтік" (Шотландія) – "Брага" (Португалія)

19:45 ФКСБ (Румунія) – "Янг Бойз" (Швейцарія)

19:45 "Фенербахче" (Туреччина) – "Ніцца" (Франція)

22:00 "Базель" (Швейцарія) – "Штутгарт" (Німеччина)

22:00 "Генк" (Бельгія) – "Ференцварош" (Угорщина)

22:00 "Ліон" (Франція) – "Зальцбург" (Австрія)

22:00 "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль) – "Динамо" Загреб (Хорватія)

22:00 "Ноттінгем" (Англія) – "Мітьюлланд" (Данія)

22:00 "Порту" (Португалія) – "Црвена Звезда" (Сербія)

22:00 "Сельта" (Іспанія) – ПАОК (Греція)

22:00 "Феєнорд" (Нідерланди) – "Астон Вілла" (Англія)

22:00 "Штурм" (Австрія) – "Рейнджерс" (Шотландія)

Формат Ліги Європи

В основному раунді Ліги Європи виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі плейоф Ліги Європи відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал Ліги Європи складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 20 травня 2026 року на стадіоні "Бешикташ Парк" у Стамбулі.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).

Дата публікації
Кількість переглядів
57
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie