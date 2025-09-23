ТСН у соціальних мережах

Ліга Європи: розклад і результати матчів першого туру

Дивіться календар і результати усіх поєдинків стартового туру основного раунду другого за престижністю єврокубка.

Трофей Ліги Європи

Трофей Ліги Європи / © Associated Press

24 і 25 вересня відбудуться матчі першого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2025/26.

Україна не буде представлена в основному етапі поточного розіграшу Ліги Європи.

Шанси зіграти тут мали "Динамо" та "Шахтар", але не зуміли подолати кваліфікацію й виступатимуть в основному раунді третього за престижністю єврокубка – Ліги конференцій, який стартує 2 жовтня.

Розклад і результати матчів 1-го туру Ліги Європи

Середа, 24 вересня

19:45 "Мітьюлланд" (Данія) – "Штурм" (Австрія)

19:45 ПАОК (Греція) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль)

22:00 "Бетіс" (Іспанія) – "Ноттінгем" (Англія)

22:00 "Брага" (Португалія) – "Феєнорд" (Нідерланди)

22:00 "Динамо" Загреб (Хорватія) – "Фенербахче" (Туреччина)

22:00 "Мальме" (Швеція) – "Лудогорець" (Болгарія)

22:00 "Ніцца" (Франція) – "Рома" (Італія)

22:00 "Фрайбург" (Німеччина) – "Базель" (Швейцарія)

22:00 "Црвена Звезда" (Сербія) – "Селтік" (Шотландія)

Четвер, 25 вересня

19:45 "Гоу Ехед Іглс" (Нідерланди) – ФКСБ (Румунія)

19:45 "Лілль" (Франція) – "Бранн" (Норвегія)

22:00 "Астон Вілла" (Англія) – "Болонья" (Італія)

22:00 "Зальцбург" (Австрія) – "Порту" (Португалія)

22:00 "Рейнджерс" (Шотландія) – "Генк" (Бельгія)

22:00 "Утрехт" (Нідерланди) – "Ліон" (Франція)

22:00 "Ференцварош" (Угорщина) – "Вікторія" Пльзень (Чехія)

22:00 "Штутгарт" (Німеччина) – "Сельта" (Іспанія)

22:00 "Янг Бойз" (Швейцарія) – "Панатінаїкос" (Греція)

Формат Ліги Європи

В основному раунді Ліги Європи виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі плейоф Ліги Європи відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал Ліги Європи складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 20 травня 2026 року на стадіоні "Бешикташ Парк" у Стамбулі.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).

