Ліга Європи: розклад і результати матчів п'ятого туру

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 5-го туру основного раунду другого за престижністю єврокубка.

Трофей Ліги Європи

Трофей Ліги Європи / © Associated Press

У четвер, 27 листопада, відбудуться матчі п'ятого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2025/26.

Україна не представлена в основному етапі поточного розіграшу Ліги Європи.

Шанси зіграти тут мали "Динамо" та "Шахтар", але не зуміли подолати кваліфікацію й виступають в основному раунді третього за престижністю єврокубка – Ліги конференцій.

Водночас свої поєдинки проведуть клуби, за які виступають українці. Італійська "Рома" українського форварда Артема Довбика прийме данський "Мітьюлланд", а англійський "Ноттінгем" орендованого у лондонського "Арсенала" українця Олександра Зінченка зіграє проти шведського "Мальме".

Розклад і результати матчів 5-го туру Ліги Європи

Четвер, 27 листопада

19:45 "Астон Вілла" (Англія) – "Янг Бойз" (Швейцарія)

19:45 "Вікторія" Пльзень (Чехія) – "Фрайбург" (Німеччина)

19:45 "Лілль" (Франція) – "Динамо" Загреб (Хорватія)

19:45 "Лудогорець" (Болгарія) – "Сельта" (Іспанія)

19:45 ПАОК (Греція) – "Бранн" (Норвегія)

19:45 "Порту" (Португалія) – "Ніцца" (Франція)

19:45 "Рома" (Італія) – "Мітьюлланд" (Данія)

19:45 "Феєнорд" (Нідерланди) – "Селтік" (Шотландія)

19:45 "Фенербахче" (Туреччина) – "Ференцварош" (Угорщина)

22:00 "Бетіс" (Іспанія) – "Утрехт" (Нідерланди)

22:00 "Болонья" (Італія) – "Зальцбург" (Австрія)

22:00 "Генк" (Бельгія) – "Базель" (Швейцарія)

22:00 "Гоу Ехед Іглс" (Нідерланди) – "Штутгарт" (Німеччина)

22:00 "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль) – "Ліон" (Франція)

22:00 "Ноттінгем" (Англія) – "Мальме" (Швеція)

22:00 "Панатінаїкос" (Греція) – "Штурм" (Австрія)

22:00 "Рейнджерс" (Шотландія) – "Брага" (Португалія)

22:00 "Црвена Звезда" (Сербія) – ФКСБ (Румунія)

Формат Ліги Європи

В основному раунді Ліги Європи виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі плейоф Ліги Європи відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал Ліги Європи складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 20 травня 2026 року на стадіоні "Бешикташ Парк" у Стамбулі.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie