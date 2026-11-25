Трофей Ліги Європи / © Associated Press

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У четвер, 26 листопада, відбудуться матчі п'ятого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2026/27.

Україна не представлена в основному етапі поточного розіграшу другого за престижністю єврокубка.

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Шанси зіграти тут мало київське "Динамо", але в другому раунді кваліфікації Ліги Європи вибуло від грецького ПАОКа, після чого поступилося азербайджанському "Карабаху" в третьому етапі відбору Ліги конференцій та вилетіло з єврокубків.

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Розклад і результати матчів 5-го туру Ліги Європи

Четвер, 26 листопада

19:45 "Бешикташ" (Туреччина) — "Хапоель Беер-Шева" (Ізраїль)

19:45 "Вікторія" Пльзень (Чехія) — "Бенфіка" (Португалія)

19:45 "Динамо" Загреб (Хорватія) — "Баєр" (Німеччина)

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19:45 "Зальцбург" (Австрія) — "Арарат-Вірменія" (Вірменія)

19:45 "Марсель" (Франція) — "Левськи" (Болгарія)

19:45 "Олімпіакос" (Греція) — "Мілан" (Італія)

19:45 "Юніон Сент-Жилуаз" (Бельгія) — "Лех" (Польща)

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19:45 "Сельта" (Іспанія) — "Борнмут" (Англія)

22:00 "Гоффенгайм" (Німеччина) — "Штурм" (Австрія)

22:00 "Крістал Пелас" (Англія) — "Реал Сосьєдад" (Іспанія)

22:00 "Ліон" (Франція) — "Ліллестрем" (Норвегія)

22:00 "НЕК Неймеген" (Нідерланди) — "Ренн" (Франція)

22:00 ОФІ (Греція) — "Андерлехт" (Бельгія)

22:00 "Сандерленд" (Англія) — "Ягеллонія" (Польща)

22:00 "Спарта" Прага (Чехія) — "АЗ Алкмар" (Нідерланди)

22:00 "Торренсе" (Португалія) — "Селтік" (Шотландія)

22:00 "Ференцварош" (Угорщина) — "Цельє" (Словенія)

22:00 "Ювентус" (Італія) — "Омонія" (Кіпр)

Формат Ліги Європи

В основному раунді Ліги Європи виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками — чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі у форматі двоматчевих протистоянь відбудеться 1/8 фіналу, 1/4 фіналу та 1/2 фіналу. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 26 травня 2027 року на стадіоні "Вальдштадіон" у німецькому Франкфурті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи стала англійська "Астон Вілла", яка у фіналі розгромила німецький "Фрайбург".

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