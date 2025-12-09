ТСН у соціальних мережах

Ліга Європи: розклад і результати матчів шостого туру

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 6-го туру основного раунду другого за престижністю єврокубка.

Трофей Ліги Європи

Трофей Ліги Європи / © Associated Press

У четвер, 11 грудня, відбудуться матчі шостого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2025/26.

Україна не представлена в основному етапі поточного розіграшу Ліги Європи.

Шанси зіграти тут мали "Динамо" та "Шахтар", але не зуміли подолати кваліфікацію й виступають в основному раунді третього за престижністю єврокубка – Ліги конференцій.

Водночас свої поєдинки проведуть клуби, за які виступають українці. Англійський "Ноттінгем" орендованого у лондонського "Арсенала" українця Олександра Зінченка позмагається з нідерландським "Утрехтом", а італійська "Рома" українського форварда Артема Довбика зійдеться з шотландським "Селтіком".

Розклад і результати матчів 6-го туру Ліги Європи

Четвер, 11 грудня

19:45 "Динамо" Загреб (Хорватія) – "Бетіс" (Іспанія)

19:45 "Лудогорець" (Болгарія) – ПАОК (Греція)

19:45 "Мітьюлланд" (Данія) – "Генк" (Бельгія)

19:45 "Ніцца" (Франція) – "Брага" (Португалія)

19:45 "Утрехт" (Нідерланди) – "Ноттінгем" (Англія)

19:45 "Ференцварош" (Угорщина) – "Рейнджерс" (Шотландія)

19:45 "Штурм" (Австрія) – "Црвена Звезда" (Сербія)

19:45 "Штутгарт" (Німеччина) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль)

19:45 "Янг Бойз" (Швейцарія) – "Лілль" (Франція)

22:00 "Базель" (Швейцарія) – "Астон Вілла" (Англія)

22:00 "Бранн" (Норвегія) – "Фенербахче" (Туреччина)

22:00 "Ліон" (Франція) – "Гоу Ехед Іглс" (Нідерланди)

22:00 "Панатінаїкос" (Греція) – "Вікторія" Пльзень (Чехія)

22:00 "Порту" (Португалія) – "Мальме" (Швеція)

22:00 "Селтік" (Шотландія) – "Рома" (Італія)

22:00 "Сельта" (Іспанія) – "Болонья" (Італія)

22:00 ФКСБ (Румунія) – "Феєнорд" (Нідерланди)

22:00 "Фрайбург" (Німеччина) – "Зальцбург" (Австрія)

Формат Ліги Європи

В основному раунді Ліги Європи виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі плейоф Ліги Європи відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал Ліги Європи складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 20 травня 2026 року на стадіоні "Бешикташ Парк" у Стамбулі.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).

