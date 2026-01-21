Ліга Європи: розклад і результати матчів сьомого туру

Трофей Ліги Європи / © Associated Press

У четвер, 22 січня, відбудуться матчі передостаннього, сьомого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2025/26.

Україна не представлена в основному етапі поточного розіграшу Ліги Європи.

Шанси зіграти тут мали "Динамо" та "Шахтар", але не зуміли подолати кваліфікацію й потрапили до основного раунду третього за престижністю єврокубка – Ліги конференцій. Там донеччани завоювали пряму путівку до 1/8 фіналу, а кияни не змогли вийти до плейоф.

Розклад і результати матчів 7-го туру Ліги Європи

Четвер, 22 січня

19:45 "Болонья" (Італія) – "Селтік" (Шотландія)

19:45 "Бранн" (Норвегія) – "Мітьюлланд" (Данія)

19:45 "Вікторія" Пльзень (Чехія) – "Порту" (Португалія)

19:45 "Мальме" (Швеція) – "Црвена Звезда" (Сербія)

19:45 ПАОК (Греція) – "Бетіс" (Іспанія)

19:45 "Феєнорд" (Нідерланди) – "Штурм" (Австрія)

19:45 "Фенербахче" (Туреччина) – "Астон Вілла" (Англія)

19:45 "Фрайбург" (Німеччина) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль)

19:45 "Янг Бойз" (Швейцарія) – "Ліон" (Франція)

22:00 "Брага" (Португалія) – "Ноттінгем" (Англія)

22:00 "Динамо" Загреб (Хорватія) – ФКСБ (Румунія)

22:00 "Зальцбург" (Австрія) – "Базель" (Швейцарія)

22:00 "Ніцца" (Франція) – "Гоу Ехед Іглс" (Нідерланди)

22:00 "Рейнджерс" (Шотландія) – "Лудогорець" (Болгарія)

22:00 "Рома" (Італія) – "Штутгарт" (Німеччина)

22:00 "Сельта" (Іспанія) – "Лілль" (Франція)

22:00 "Утрехт" (Нідерланди) – "Генк" (Бельгія)

22:00 "Ференцварош" (Угорщина) – "Панатінаїкос" (Греція)

Формат Ліги Європи

В основному раунді Ліги Європи виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі плейоф Ліги Європи відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал Ліги Європи складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 20 травня 2026 року на стадіоні "Бешикташ Парк" у Стамбулі.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).

