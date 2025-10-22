ТСН у соціальних мережах

Проспорт
44
2 хв

Ліга Європи: розклад і результати матчів третього туру

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 3-го туру основного раунду другого за престижністю єврокубка.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ліга Європи

Ліга Європи / © Associated Press

У четвер, 23 жовтня, відбудуться матчі третього туру основної стадії Ліги Європи сезону-2025/26.

Україна не представлена в основному етапі поточного розіграшу Ліги Європи.

Шанси зіграти тут мали "Динамо" та "Шахтар", але не зуміли подолати кваліфікацію й виступають в основному раунді третього за престижністю єврокубка – Ліги конференцій.

Водночас свої поєдинки проведуть клуби, за які виступають українці. "Рома" українського форварда Артема Довбика прийме "Вікторію" Пльзень, а "Ноттінгем" орендованого у лондонського "Арсенала" українця Олександра Зінченка вдома зустрінеться з "Порту".

Розклад і результати матчів 3-го туру Ліги Європи

Четвер, 23 жовтня

19:45 "Брага" (Португалія) – "Црвена Звезда" (Сербія)

19:45 "Бранн" (Норвегія) – "Рейнджерс" (Шотландія)

19:45 "Генк" (Бельгія) – "Бетіс" (Іспанія)

19:45 "Гоу Ехед Іглс" (Нідерланди) – "Астон Вілла" (Англія)

19:45 "Зальцбург" (Австрія) – "Ференцварош" (Угорщина)

19:45 "Ліон" (Франція) – "Базель" (Швейцарія)

19:45 ФКСБ (Румунія) – "Болонья" (Італія)

19:45 "Феєнорд" (Нідерланди) – "Панатінаїкос" (Греція)

19:45 "Фенербахче" (Туреччина) – "Штутгарт" (Німеччина)

22:00 "Лілль" (Франція) – ПАОК (Греція)

22:00 "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль) – "Мітьюлланд" (Данія)

22:00 "Мальме" (Швеція) – "Динамо" Загреб (Хорватія)

22:00 "Ноттінгем" (Англія) – "Порту" (Португалія)

22:00 "Рома" (Італія) – "Вікторія" Пльзень (Чехія)

22:00 "Селтік" (Шотландія) – "Штурм" (Австрія)

22:00 "Сельта" (Іспанія) – "Ніцца" (Франція)

22:00 "Фрайбург" (Німеччина) – "Утрехт" (Нідерланди)

22:00 "Янг Бойз" (Швейцарія) – "Лудогорець" (Болгарія)

Формат Ліги Європи

В основному раунді Ліги Європи виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі плейоф Ліги Європи відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал Ліги Європи складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 20 травня 2026 року на стадіоні "Бешикташ Парк" у Стамбулі.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).

44
