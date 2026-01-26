ТСН у соціальних мережах

Ліга Європи: розклад і результати матчів заключного туру

Дивіться календар і результати усіх поєдинків останнього туру основного раунду другого за престижністю єврокубка.

Ліга Європи

Ліга Європи / © ФК Шахтар

У четвер, 29 січня, відбудуться матчі заключного, восьмого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2025/26.

Україна не представлена в основному етапі поточного розіграшу Ліги Європи.

Шанси зіграти тут мали "Динамо" та "Шахтар", але не зуміли подолати кваліфікацію й потрапили до основного раунду третього за престижністю єврокубка – Ліги конференцій. Там донеччани завоювали пряму путівку до 1/8 фіналу, а кияни не змогли вийти до плейоф.

Розклад і результати матчів 8-го туру Ліги Європи

Четвер, 29 січня

22:00 "Астон Вілла" (Англія) – "Зальцбург" (Австрія)

22:00 "Базель" (Швейцарія) – "Вікторія" Пльзень (Чехія)

22:00 "Бетіс" (Іспанія) – "Феєнорд" (Нідерланди)

22:00 "Генк" (Бельгія) – "Мальме" (Швеція)

22:00 "Гоу Ехед Іглс" (Нідерланди) – "Брага" (Португалія)

22:00 "Лілль" (Франція) – "Фрайбург" (Німеччина)

22:00 "Ліон" (Франція) – ПАОК (Греція)

22:00 "Лудогорець" (Болгарія) – "Ніцца" (Франція)

22:00 "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль) – "Болонья" (Італія)

22:00 "Мітьюлланд" (Данія) – "Динамо" Загреб (Хорватія)

22:00 "Ноттінгем" (Англія) – "Ференцварош" (Угорщина)

22:00 "Панатінаїкос" (Греція) – "Рома" (Італія)

22:00 "Порту" (Португалія) – "Рейнджерс" (Шотландія)

22:00 "Селтік" (Шотландія) – "Утрехт" (Нідерланди)

22:00 ФКСБ (Румунія) – "Фенербахче" (Туреччина)

22:00 "Црвена Звезда" (Сербія) – "Сельта" (Іспанія)

22:00 "Штурм" (Австрія) – "Бранн" (Норвегія)

22:00 "Штутгарт" (Німеччина) – "Янг Бойз" (Швейцарія)

Формат Ліги Європи

В основному раунді Ліги Європи виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі плейоф Ліги Європи відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал Ліги Європи складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 20 травня 2026 року на стадіоні "Бешикташ Парк" у Стамбулі.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).

