Ліга Європи: розклад і результати стикових матчів

Трофей Ліги Європи / © Associated Press

19 і 26 лютого відбудуться матчі стикової стадії плейоф Ліги Європи сезону-2025/26.

Участь у них візьмуть клуби, які посіли місця від 9-го до 24-го у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги Європи.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу турніру, де приєднаються до команд, які фінішували у топ-8 основного раунду Ліги Європи. Це "Ліон" (Франція), "Астон Вілла" (Англія), "Мітьюлланд" (Данія), "Бетіс" (Іспанія), "Порту" (Португалія), "Брага" (Португалія), "Фрайбург" (Німеччина) та "Рома" (Італія).

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи відбудеться 27 лютого.

Розклад і результати стикових матчів Ліги Європи

Перші матчі

Четвер, 19 лютого

19:45 "Бранн" (Норвегія) – "Болонья" (Італія)

19:45 "Динамо" Загреб (Хорватія) – "Генк" (Бельгія)

19:45 ПАОК (Греція) – "Сельта" (Іспанія)

19:45 "Фенербахче" (Туреччина) – "Ноттінгем" (Англія)

22:00 "Лілль" (Франція) – "Црвена Звезда" (Сербія)

22:00 "Лудогорець" (Болгарія) – "Ференцварош" (Угорщина)

22:00 "Панатінаїкос" (Греція) – "Вікторія" Пльзень (Чехія)

22:00 "Селтік" (Шотландія) – "Штутгарт" (Німеччина)

Матчі-відповіді

Четвер, 26 лютого

19:45 "Вікторія" Пльзень (Чехія) – "Панатінаїкос" (Греція)

19:45 "Ференцварош" (Угорщина) – "Лудогорець" (Болгарія)

19:45 "Црвена Звезда" (Сербія) – "Лілль" (Франція)

19:45 "Штутгарт" (Німеччина) – "Селтік" (Шотландія)

22:00 "Болонья" (Італія) – "Бранн" (Норвегія)

22:00 "Генк" (Бельгія) – "Динамо" Загреб (Хорватія)

22:00 "Ноттінгем" (Англія) – "Фенербахче" (Туреччина)

22:00 "Сельта" (Іспанія) – ПАОК (Греція)

Фінал поточного розіграшу Ліги Європи відбудеться 20 травня у турецькому Стамбулі.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).