Ліга Європи: загальна турнірна таблиця основного етапу
Турнірне становище команд в основному раунді другого за престижністю єврокубка.
Від 24 вересня 2025-го до 29 січня 2026 року відбуваються матчі основної стадії Ліги Європи сезону-2025/26.
В основному раунді Ліги Європи виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.
За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
Україна не буде представлена в основному етапі поточного розіграшу Ліги Європи. Шанси зіграти тут мали "Динамо" та "Шахтар", але не зуміли подолати кваліфікацію й виступатимуть в основному раунді третього за престижністю єврокубка – Ліги конференцій, який стартує 2 жовтня.
Календар турів основної стадії Ліги Європи
1-й тур: 24-25 вересня 2025 року
2-й тур: 2 жовтня 2025 року
3-й тур: 23 жовтня 2025 року
4-й тур: 6 листопада 2025 року
5-й тур: 27 листопада 2025 року
6-й тур: 11 грудня 2025 року
7-й тур: 22 січня 2026 року
8-й тур: 29 січня 2026 року
Загальна таблиця основного раунду Ліги Європи
Від 1/8 фіналу плейоф Ліги Європи відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.
Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 20 травня 2026 року на стадіоні "Бешикташ Парк" у Стамбулі.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).