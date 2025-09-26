ТСН у соціальних мережах

Проспорт

Проспорт
42
2 хв

Ліга Європи: загальна турнірна таблиця основного етапу

Турнірне становище команд в основному раунді другого за престижністю єврокубка.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Ліги Європи

Трофей Ліги Європи / © Associated Press

Від 24 вересня 2025-го до 29 січня 2026 року відбуваються матчі основної стадії Ліги Європи сезону-2025/26.

В основному раунді Ліги Європи виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Україна не буде представлена в основному етапі поточного розіграшу Ліги Європи. Шанси зіграти тут мали "Динамо" та "Шахтар", але не зуміли подолати кваліфікацію й виступатимуть в основному раунді третього за престижністю єврокубка – Ліги конференцій, який стартує 2 жовтня.

Календар турів основної стадії Ліги Європи

  • 1-й тур: 24-25 вересня 2025 року

  • 2-й тур: 2 жовтня 2025 року

  • 3-й тур: 23 жовтня 2025 року

  • 4-й тур: 6 листопада 2025 року

  • 5-й тур: 27 листопада 2025 року

  • 6-й тур: 11 грудня 2025 року

  • 7-й тур: 22 січня 2026 року

  • 8-й тур: 29 січня 2026 року

Загальна таблиця основного раунду Ліги Європи

Таблиця основного раунду Ліги Європи після першого туру / © flashscore.ua

Від 1/8 фіналу плейоф Ліги Європи відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 20 травня 2026 року на стадіоні "Бешикташ Парк" у Стамбулі.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).

