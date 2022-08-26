Ліхтенштейн набрав найбільшу кількість балів у таблиці коефіцієнтів УЄФА після кваліфікації єврокубків у сезоні-2022/23: як таке сталося

Так, Ліхтенштейн представлений у єврокубках лише одним клубом - "Вадуцом".

Уся річ в тому, що чемпіонату Ліхтенштейну не існує взагалі, а тому "Вадуц", який виступає в другому за силою дивізіоні Швейцарії та посів там минулого сезону четверте місце, все одно отримав путівку до єврокубків. Усе через те, що він став володарем Кубка Ліхтенштейну, де обіграв команду, яка також виступає в чемпіонаті Швейцарії.

Як наслідок, "Вадуц" здобув право взяти участь у кваліфікації Ліги конференцій, де розпочав свій шлях із 2-го раунду відбору. Пройшовши словенський "Копер" (1:1, 0:1), "Вадуц" зустрівся в 3-му кваліфікаційному етапу з турецьким "Коньяспором", який також не встояв перед клубом із Ліхтенштейну (1:1, 2:4). Раніше "Вадуц" чотири рази виходив до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи (востаннє - у сезоні 2019/20). А 2003 року у відбіркових матчах Кубка УЄФА вилетів від українського "Дніпра" (0:2 за сумою двох матчів).

У раунді плейоф жереб звів "Вадуц" із австрійським "Рапідом", який є досвідченим єврокубковим бійцем та минулого сезону без проблем розібрався з луганською "Зорею" (3:0, 3:2). Здавалося, що тут казка "Вадуца" й завершиться, але все сталося трохи інакше. Розписавши вдома третю поспіль нічию з рахунком 1:1, представник Ліхтенштейну сенсаційно обіграв австрійців на виїзді (1:0).

Як наслідок, "Вадуц" без жодної поразки пробився до групи Ліги конференцій. Завдяки цьому клубу, рейтинг Ліхтенштейну в таблиці коефіцієнтів УЄФА поповнився 4,5 бала. Це більше, ніж ця країна здобула за минулі чотири сезони. Більш того, жодна з асоціацій за підсумками кваліфікації матчів єврокубків не зуміла перегнати Ліхтенштейн за цим показником. Найближче до них підібралися Ізраїль та Чехія, які набрали по 4,250 очка.

Така велика кількість очок пов'язана з тим, що всі бали, які "Вадуц" здобув за шість матчів у Лізі конференцій, діляться тільки на один. Таким чином, завдяки подібному спринту "Вадуцу", Ліхтенштейн стрибнув у рейтингу асоціацій УЄФА одразу на десять сходинок - від 49 на 39 місце. Цікаво, що наразі "Вадуц" не має жодної перемоги в другому дивізіоні Швейцарії цього сезону. Після п'яти зіграних турів у їхньому активі два очки та передостання, дев'ята сходинка в турнірній таблиці.

Жеребкування групової стадії Ліги конференцій розпочнеться у п'ятницю, 26 серпня о 15:30 за київським часом;

"Вадуц" перебуватиме під час жеребкування в третьому кошику. Таким чином, він є потенційним суперником представника України "Дніпра-1", який опинився в цьому турнірі після поразки в плейоф Ліги Європи від кіпрського АЕКа (1:2, 0:3). Дніпровський колектив буде сіяний із четвертого кошика.

Додамо, що Україна в рейтингу асоціацій УЄФА наразі 16-та (1,9 бала), хоча сезон-2022/23 розпочинала на чотири позиції вище. Наразі нашу асоціацію представляють три клуби: "Шахтар" (Ліга чемпіонів), "Динамо" (Ліга Європи) та "Дніпро-1" (Ліга конференцій). Раніше з єврокубків вилетіли полтавська "Ворскла" та луганська "Зоря". Обидві брали участь у Лізі конференцій.