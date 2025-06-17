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Ліга чемпіонів-2025/26: результати жеребкування першого відбіркового раунду
Матчі цієї стадії відбудуться 8/9 та 15/16 липня.
У вівторок, 17 червня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.
Поєдинки цієї стадії відбудуться 8/9 та 15/16 липня. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
Зазначимо, що єдиний представник України, київське "Динамо", розпочне виступи в найпрестижнішому євротурнірі з другого відбіркового раунду.
Матчі другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів відбудуться 22/23 та 29/30 липня. Жеребкування цієї стадії заплановане на 18 червня.
Результати жеребкування 1-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта)
КуПС (Фінляндія) – Мілсамі (Молдова)
Нью-Сейнтс (Уельс) – Шкендія (Північна Македонія)
Іберія 1999 (Грузія) – Мальме (Швеція)
Левадія (Естонія) – РФШ (Латвія)
Дріта (Косово) – Діфферданж (Люксембург)
Вікінгур (Фарерські острови) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)
Егнатія (Албанія) – Брейдаблік (Ісландія)
Шелбурн (Ірландія) – Лінфілд (Північна Ірландія)
ФКСБ Стяуа (Румунія) – Інтер Ескальдес (Андорра)
Віртус (Сан-Марино) – Зрінськи (Боснія і Герцеговина)
Олімпія Любляна (Словенія) – Кайрат (Казахстан)
Ноа (Вірменія) – Будучност Подгориця (Чорногорія)
Лудогорець (Болгарія) – Динамо Мінськ (Білорусь)
Нагадаємо, переможцем Ліги чемпіонів-2024/25 став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.
Завдяки цьому головний тренер парижан Луїс Енріке повторив досягнення Хосепа Гвардіоли. Він став лише другим тренером в історії, який виграв требл із двома різними клубами.