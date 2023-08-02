Лікарі встановили діагноз голкіперу "Дніпра-1" після моторошної травми в матчі Ліги чемпіонів

Стали відомі деталі травми воротаря "Дніпра-1" Євгена Волинця у матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА проти грецького "Панатінаїкоса".

29-річний голкіпер дніпрян отримав серйозне пошкодження після зіткнення з нападником грецької команди Себастьяном Паласіосом. Український воротар не зміг продовжити зустріч і був змушений залишити поле на ношах. Його негайно доправили до лікарні.

Як повідомив офіційний сайт "Дніпра-1", голкіперу діагностували струс мозку. Також у еього достатньо глибокий поріз на шиї.

Волинець орієнтовно вибув на декілька тижнів. Більш точний термін відновлення буде визначений у процесі реабілітації.

Після обстеження та надання допомоги Євген повернувся до розташування команди. У складі дегегації "Дніпра-1" він вирушив до України.

"Почуваюся вже трохи краще і сподіваюсь незабаром повернутися до ладу. Вчора, поки був у лікарні, передивився той епізод, та разом з лікарем стежили за розвитком подій у матчі. Хлопці молодці, добре грали. Хочу їм подякувати за підтримку, зараз це дуже важливо для мене", – прокоментував свою травму Волинець.

Поєдинок на стадіоні "Апостолос Ніколаїдіс" в Афінах завершився з рахунком 2:2, але за сумою двох зустрічей (3:5) "Дніпро-1" вилетів з Ліги чемпіонів і тепер продовжить боротьбу у відборі Ліги Європи.

Суперником підопічних Олександра Кучера в 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи стане чеська "Славія". Матчі заплановано на 10 та 17 серпня. Переможець вийде до плейоф раунду кваліфікації ЛЄ, а той, хто програє, позмагається на аналогічній стадії Ліги конференцій.

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