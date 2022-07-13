"Ліон" розгромно переміг основу "Динамо" у благодійному матчі завдяки дублерам

У вівторок, 12 липня, київське "Динамо" поступилося французькому "Ліону" в другому спарингу в рамках передсезонних зборів.

Після впевненої перемоги резерістів "біло-синіх" над 7-разовим чемпіоном Франції у спарингу основний склад поступився "Ліону" з рахунком 3:0.

Поєдинок відбувся в рамках благодійного турне киян "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!") на підтримку України у війні з російськими окупантами.

Рахунок матчу "ткачі" відкрили на початку другого тайму - Георгій Бущан відбив м'яч перед собою після не надто складного удару головою, Кастелло Люкеба випередив опонентів і добив м'яч у сітку.

На 74-й хвилині Філіпп Буйє відверто здивував Бущана дальнім ударом. За кілька хвилин Секу Лега довів рахунок до розгромного. Команда Мірчі Луческу відповісти так і не змогла.

Зазначимо, що всі три голи на рахунку дублерів, що вийшли на заміну.

На першому зборі у Швейцарії команда Мірчі Луческу у пергому поєдинку зіграла внічию з "Івердоном" (1:1), у другому поступилася "Лозанні" (0:2), у третьому перемогла "Сьйон" (1:0), в четвертому зіграла вничію з "Базелем" (0:0), а в п'ятому здолала швейцарський "Люцерн" (2:1).

Нагадаємо, уже цього місяця "Динамо" стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів. Матчі "біло-синіх" проти турецького "Фенербахче" відбудуться 20-го та 27 липня. Першу зустріч, яка номінально буде домашньою для підопічних Луческу, команди проведуть у польському Лодзі.

Читайте також:

Ярмоленко може повернутися до "Динамо" та вже мав розмову з Луческу - ЗМІ

"Шахтар" оголосив про відхід Де Дзербі з посади головного тренера

Україна в єврокубках-2022/23: хто гратиме в Лізі чемпіонів та інших турнірах, календар матчів