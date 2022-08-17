"Лише 5 новин зі 100 були правдивими": Роналду звинуватив ЗМІ у брехні щодо його майбутнього

Зірковий форвард "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду прокоментував чутки, пов'язані з його можливим відходом з команди.

37-річний бомбардир "червоних дияволів" обурився тим, що світові ЗМІ надзвичайно активно пишуть про його бажання змінити клуб. За словами Роналду, більшість таких новин є брехнею.

Також португалець анонсував, що невдовзі сам проллє світло на своє майбутнє.

"Ви дізнаєтеся правду, коли я дам інтерв'ю за кілька тижнів. ЗМІ брешуть. Зі 100 новин, які вони написали за останні кілька місяців, лише 5 були правдивими. Уявіть собі, як воно насправді. Дотримуйтеся цієї поради", - написав Роналду у коментарі в одному з профілів в Instagram.

Зазначимо, що цього сезону Кріштіану провів два матчі в АПЛ, в яких не зумів відзначитися результативними діями.

Після двох турів "Манчестер Юнайтед" сенсаційно посідає останнє місце в чемпіонаті з нулем у графі очок. "Манкунанці" програли два стартові матчі ("Брайтону" та "Брентфорду") із загальним рахунком 1:6.

Раніше повідомлялося, що "Атлетіко" має намір пожертвувати головною зіркою заради підписання Роналду, що не подобається фанатам мадридського клубу.

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