Лише троє здорових біатлоністок: Україна ризикує пропустити жіночу естафету на Олімпіаді-2022

Жіноча естафета з біатлону запланована на 16 лютого.

Збірна України з біатлону може пропустити жіночу естафету на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

Наразі у команді не набираються чотири здорові біатлоністки для участі в естафеті, яка запланована на 16 лютого.

"Команді тяжко, бо такий стан. Третина команди закрита: масажисти, сервісмени, головний тренер. Для спортсмена це все дуже тяжко, психологічно складно. Складають тести весь час. Не відомо, чи буде естафета, бо зараз лише три здорові біатлоністки у збірній України", — пояснив Бринзак у коментарі 24 каналу.

У середу, 9 лютого, Валентина Семеренко достроково припинила участь на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні через погіршення стану здоров'я.

на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні через погіршення стану здоров'я. Раніше українська жіноча команда з біатлону через позитивні тести на COVID-19 втратила капітана Олени Білосюк та Дар'ю Блашко.

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