Лише за однієї умови: президент Міжнародної федерації хокею висловився щодо допущення РФ і Білорусі

Збірні країн-агресорок будуть відсторонені, поки війна в Україні не закінчиться.

Збірні Росії та Білорусі не будуть допущені до змагань під егідою Міжнародної федерації хокею (IIHF) допоки триває війна в Україні.

Про це заявив президент IIHF Люк Тардіф у коментарі ESPN.

За його словами, команди країн-агресорок зможуть повернутися до турнірів IIHF лише за умови, що війна в Україні закінчиться. Поки цього не станеться, РФ та її союзниця будуть відсторонені від змагань.

"Я сподіваюся, що Росія і Білорусь повернуться якнайшвидше, тому що це означатиме, що війна закінчилася. Це питання безпеки вболівальників, наших команд. У будь-якому випадку, немає візи, не можна подорожувати. І ніхто не знає, скільки часу це триватиме.

Я розумію, що іноді є політичний вплив. Як людина, у мене є власне розуміння ситуації. Але на посаді в IIHF я повинен ухвалити рішення згідно з нашим керівництвом і захищати наші турніри", – сказав Тардіф.

Нагадаємо, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії до України за підтримки Білорусі командам країн-агресорок було заборонено брати участь у змаганнях під егідою IIHF. Також Росія була позбавлена права на проведення чемпіонату світу-2023 серед чоловіків у топдивізіоні та молодіжного ЧС-2023.

Влітку 2022 року РФ і Білорусь намагалися оскаржити рішення IIHF, однак їхні апеляції було відхилено, а відсторонення від міжнародних змагань залишилося чинним.

У березні 2023-го IIHF подовжила відсторонення Росії та Білорусі від турнірів під своєю егідою. Таким чином, росіяни та білоруси не візьмуть участь у міжнародних змаганнях сезону-2023/24, зокрема пропустять чемпіонати світу 2023-го та 2024 року.

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