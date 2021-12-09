Лишились наслідки COVID-19: зірка "Баварії" не зможе грати до кінця року

Лишились наслідки COVID-19: зірка "Баварії" не зможе грати до кінця року

Хавбек продовжує відновлюватись після зараження коронавірусом.

Півзахисник мюнхенської "Баварії" Йозуа Кімміх не зіграє до кінця цього року.

Минулого місяця Кімміх захворів на COVID-19, через що у нього виникли невеликі проблеми з легенями.

"Я радий, що моя самоізоляція, спричинена коронавірусом, закінчилася. У мене все добре, але я ще не можу повноцінно тренуватися через невелику інфільтрацію в легенях", - цитує футболіста офіційний сайт клубу.

"Я проведу кілька відновлювальних тренувань і вже не можу дочекатися, коли повернуся на поле в січні", - додав він.

Цього сезону Кімміх зіграв у 18 матчах у всіх турнірах, забив три м'ячі і віддав чотири результативні передачі.

До кінця року "Баварія" зіграє у чемпіонаті Німеччини проти "Майнца", "Штутгарта" та "Вольфсбурга". Після 14 турів команда Юліана Нагельсманна лідирує у Бундеслізі.

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