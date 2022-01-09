Лишив Джоковича позаду: Надаль виграв черговий трофей та встановив історичний рекорд

Рафаель 19 сезонів поспіль виграє титули.
Іменитий іспанський тенісист Рафаель Надаль здобув перемогу на турнірі ATP 250 у австралійському Мельбурні
У фінальному поєдинку 20-кратний чемпіон турнірів Великого шолома обіграв американця Максима Крессі.
Тенісисти провели на корті 1 годину 44 хвилини. За цей час Надаль подав дев'ять ейсів, здійснив чотири подвійні помилки та реалізував 2 з 8-ми брей-поінтів. Його суперника вісім разів подав навиліт, тричі помилився під час введення м'яча у гру, а також реалізував один брейк-поінт.
Для іспанця це вже 19-й сезон поспіль із виграними титулами (починаючи з 2004-го). Це абсолютний рекорд у найближчого переслідувача Новака Джоковича на даний момент 16 таких сезонів.
За загальною кількістю сезонів із титулами Надаль теж вийшов на перше місце, обійшовши Андре Агассі та Роджера Федерера, у яких по 18.
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