Лишив Джоковича позаду: Надаль виграв черговий трофей та встановив історичний рекорд

Рафаель 19 сезонів поспіль виграє титули.

Іменитий іспанський тенісист Рафаель Надаль здобув перемогу на турнірі ATP 250 у австралійському Мельбурні

У фінальному поєдинку 20-кратний чемпіон турнірів Великого шолома обіграв американця Максима Крессі.

Тенісисти провели на корті 1 годину 44 хвилини. За цей час Надаль подав дев'ять ейсів, здійснив чотири подвійні помилки та реалізував 2 з 8-ми брей-поінтів. Його суперника вісім разів подав навиліт, тричі помилився під час введення м'яча у гру, а також реалізував один брейк-поінт.

Для іспанця це вже 19-й сезон поспіль із виграними титулами (починаючи з 2004-го). Це абсолютний рекорд у найближчого переслідувача Новака Джоковича на даний момент 16 таких сезонів.

За загальною кількістю сезонів із титулами Надаль теж вийшов на перше місце, обійшовши Андре Агассі та Роджера Федерера, у яких по 18.

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