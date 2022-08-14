Лишив позаду "Циганського короля": Усик очолив авторитетний рейтинг надважковаговиків

Чемпіон світу за версією WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) втратив лідерство у незалежному рейтингу BoxRec.

Український чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі Олександр Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу у своїй ваговій категорії BoxRec.

Про це йдеться в оновленому рейтингу порталу.

З першої позиції він посунув чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1; 23 КО), який 12 серпня оголосив про завершення кар'єри. Тепер він перебуває на другому місці.

Британець Ентоні Джошуа, з яким Усик зустрінеться у реванші за пояси IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі, перебуває на четвертому місці рейтингу, його обігнав Деонтей Вайлдер.

Топ-10 рейтингу BoxRec:

1. Олександр Усик (19-0, 13 КО)

2. Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО)

3. Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО)

4. Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО)

5. Ділліан Вайт (28-3, 19 КО)

6. Джозеф Паркер (30-2, 21 КО)

7. Дерек Чисора (33-12, 23 КО)

8. Кубрат Пулев (29-3, 14 КО)

9. Джо Джойс (14-0, 13 КО)

10. Майкл Хантер (20-1-2, 14 КО)

Нагадаємо, що Ф'юрі вже відмовився від пояс журналу The Ring. Тепер за нього можуть позмагатися Усик та Джошуа у реванші.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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