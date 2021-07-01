Літнє міжсезоння-2021: розклад та результати спарингів клубів УПЛ

Стежимо за матчами українських команд, які щосили працюють, щоб у всеозброєнні підійти до нової кампанії.
Клуби української Прем'єр-ліги (УПЛ) вже вийшли з відпусток і розпочали підготовку до сезону-2021/22.
ТСН Проспорт представляє календар і результати спарингів українських команд на тренувальних зборах під час літнього міжсезоння. Вони будуть оновлюватися згідно з даними пресслужб клубів.
- Новий сезон в УПЛ стартує 25 липня.
- Матч між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем" за Суперкубок України заплановано на 24 липня.
КАЛЕНДАР КОНТРОЛЬНИХ МАТЧІВ КЛУБІВ УПЛ
ДИНАМО
1 липня: "Динамо" - "Базель" (Швейцарія) - 4:4
3 липня: "Динамо" - "Лозанна-Спорт" (Швейцарія)
7 липня: "Динамо" - "Люцерн" (Швейцарія)
10 липня: "Динамо" - "Серветт" (Швейцарія)
14 липня: "Динамо" - "Сьон" (Швейцарія)
17 липня: "Динамо" - "Ніцца" (Франція)
20 липня: "Динамо" - "Атлетік" (Іспанія)
ШАХТАР
30 червня: "Шахтар" - "Санкт-Йоханн" (Австрія) - 5:0
4 липня: "Шахтар" - "Ракув" (Польща)
5 липня: "Шахтар" - "Тюркгюджю" (Німеччина)
9 липня: "Шахтар" - "Шальке" (Німеччина)
ЗОРЯ
23 червня: "Зоря" - "Олександрія" - 3:3
23 червня: "Зоря" - "Олександрія" - 2:2
27 червня: "Зоря" - "Пролетер" (Сербія) - 1:2
27 червня: "Зоря" - "Ботев" (Болгарія) - 1:1
1 липня: "Зоря" - "Металоглобус" (Румунія)
8 липня: "Зоря" - "Пролетер" (Сербія)
13 липня: "Зоря" - "Аланьяспор" (Туреччина)
17 липня: "Зоря" - "Дніпро-1"
КОЛОС
23 червня: "Колос" - "Інгулець" - 0:2
2 липня: "Колос" - "Діназ"
3 липня: "Колос" - "Лівий берег"
7 липня: "Колос" - "Олександрія"
10 липня: "Колос" - "Дніпро-1"
ВОРСКЛА
26 червня: "Ворскла" - "Дніпро-1" - 3:0
3 липня: "Ворскла" - "Ужгород"
ДНІПРО-1
26 червня: "Дніпро-1" - "Ворскла-1" - 0:3
1 липня: "Дніпро-1" - "Нікополь"
17 липня: "Дніпро-1" - "Зоря"
ЛЬВІВ
29 червня: "Львів" - "Агробізнес" - 1:1
2 липня: "Львів" - "Верес"
5 липня: "Львів" - "Прикарпаття"
ОЛЕКСАНДРІЯ
21 червня: "Олександрія" - "Інгулець" - 2:1
23 червня: "Олександрія" - "Зоря" - 3:3
23 червня: "Олександрія" - "Зоря" - 2:2
РУХ
26 червня: "Рух" - "ЛеоКераміка" - 6:0
4 липня: "Рух" - "Волинь"
10 липня: "Рух" - "Нива" (Тернопіль)
11 липня: "Рух" - "Верес"
16 липня: "Рух" - "Агробізнес"
ІНГУЛЕЦЬ
21 червня: "Інгулець" - "Олександрія" - 1:2
25 червня: "Інгулець" - "Колос" - 2:0
30 червня: "Інгулець" - "Кривбас" - 2:0
4 липня: "Інгулець" - "Академія Клінчені" (Румунія)
6 липня: "Інгулець" - ЦСКА (Софія, Болгарія)
12 липня: "Інгулець" - "Македонія ДП" (Північна Македонія)
ВЕРЕС
29 червня: "Верес" - "Волинь" - 0:0
2 липня: "Верес" - "Львів"
11 липня: "Верес" - "Рух"