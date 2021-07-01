Літнє міжсезоння-2021: розклад та результати спарингів клубів УПЛ

Стежимо за матчами українських команд, які щосили працюють, щоб у всеозброєнні підійти до нової кампанії.

Клуби української Прем'єр-ліги (УПЛ) вже вийшли з відпусток і розпочали підготовку до сезону-2021/22.

ТСН Проспорт представляє календар і результати спарингів українських команд на тренувальних зборах під час літнього міжсезоння. Вони будуть оновлюватися згідно з даними пресслужб клубів.

Новий сезон в УПЛ стартує 25 липня.

Матч між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем" за Суперкубок України заплановано на 24 липня.

КАЛЕНДАР КОНТРОЛЬНИХ МАТЧІВ КЛУБІВ УПЛ

ДИНАМО

1 липня: "Динамо" - "Базель" (Швейцарія) - 4:4

3 липня: "Динамо" - "Лозанна-Спорт" (Швейцарія)

7 липня: "Динамо" - "Люцерн" (Швейцарія)

10 липня: "Динамо" - "Серветт" (Швейцарія)

14 липня: "Динамо" - "Сьон" (Швейцарія)

17 липня: "Динамо" - "Ніцца" (Франція)

20 липня: "Динамо" - "Атлетік" (Іспанія)

ШАХТАР

30 червня: "Шахтар" - "Санкт-Йоханн" (Австрія) - 5:0

4 липня: "Шахтар" - "Ракув" (Польща)

5 липня: "Шахтар" - "Тюркгюджю" (Німеччина)

9 липня: "Шахтар" - "Шальке" (Німеччина)

ЗОРЯ

23 червня: "Зоря" - "Олександрія" - 3:3

23 червня: "Зоря" - "Олександрія" - 2:2

27 червня: "Зоря" - "Пролетер" (Сербія) - 1:2

27 червня: "Зоря" - "Ботев" (Болгарія) - 1:1

1 липня: "Зоря" - "Металоглобус" (Румунія)

8 липня: "Зоря" - "Пролетер" (Сербія)

13 липня: "Зоря" - "Аланьяспор" (Туреччина)

17 липня: "Зоря" - "Дніпро-1"

КОЛОС

23 червня: "Колос" - "Інгулець" - 0:2

2 липня: "Колос" - "Діназ"

3 липня: "Колос" - "Лівий берег"

7 липня: "Колос" - "Олександрія"

10 липня: "Колос" - "Дніпро-1"

ВОРСКЛА

26 червня: "Ворскла" - "Дніпро-1" - 3:0

3 липня: "Ворскла" - "Ужгород"

ДНІПРО-1

26 червня: "Дніпро-1" - "Ворскла-1" - 0:3

1 липня: "Дніпро-1" - "Нікополь"

17 липня: "Дніпро-1" - "Зоря"

ЛЬВІВ

29 червня: "Львів" - "Агробізнес" - 1:1

2 липня: "Львів" - "Верес"

5 липня: "Львів" - "Прикарпаття"

ОЛЕКСАНДРІЯ

21 червня: "Олександрія" - "Інгулець" - 2:1

23 червня: "Олександрія" - "Зоря" - 3:3

23 червня: "Олександрія" - "Зоря" - 2:2

РУХ

26 червня: "Рух" - "ЛеоКераміка" - 6:0

4 липня: "Рух" - "Волинь"

10 липня: "Рух" - "Нива" (Тернопіль)

11 липня: "Рух" - "Верес"

16 липня: "Рух" - "Агробізнес"

ІНГУЛЕЦЬ

21 червня: "Інгулець" - "Олександрія" - 1:2

25 червня: "Інгулець" - "Колос" - 2:0

30 червня: "Інгулець" - "Кривбас" - 2:0

4 липня: "Інгулець" - "Академія Клінчені" (Румунія)

6 липня: "Інгулець" - ЦСКА (Софія, Болгарія)

12 липня: "Інгулець" - "Македонія ДП" (Північна Македонія)

ВЕРЕС

29 червня: "Верес" - "Волинь" - 0:0

2 липня: "Верес" - "Львів"

11 липня: "Верес" - "Рух"

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