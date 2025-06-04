Літнє трансферне вікно-2025: все про переходи у футбольних топлігах та УПЛ

Ілля Забарний / © Associated Press

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Європейський футбольний сезон-2024/25 підійшов до свого завершення. Попереду на нас чекає Клубний чемпіонат світу-2025, який від 15 червня до 13 липня відбудеться у США.

Проте ще до початку цього турніру команди мають можливість підсилитися, підписавши нових гравців. Або ж попрощатися з тими, хто не входить до їхнів планів на новий сезон.

Розповідаємо про офіційні переходи та гучні чутки літнього міжсезоння 2025 року в топових чемпіонатах світу та українській Прем'єр-лізі (УПЛ).

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ПСЖ зробив пропозицію щодо трансферу українського захисника "Борнмута" Іллі Забарного.

Про це повідомив журналіст видання RMC Sport Фабріс Гокінс.

За даними джерела, спортивний радник паризького клубу Луїш Кампуш у понеділок, 2 червня, прилетів до Англії на перемовини з представниками "вишень".

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Зазначається, що сам Забарний уже дав згоду на перехід до ПСЖ.

Парижани хочуть закрити трансфер якнайшвидше. Однак керівництво "Борнмута" не збирається дешево продавати 22-річного українця, який є незамінним гравцем у захисті команди.

Забарний приєднався до "Борнмута" в січні 2023 року, перейшовши з київського "Динамо" за 22,7 млн євро.

Минулого літа Ілля подовжив контракт із "Борнмутом" до кінця червня 2029 року.

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У сезоні-2024/25 Забарний зіграв 39 матчів за клуб АПЛ та віддав один асист.

Ілля Забарний / © Associated Press

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Півзахисник "Мілана" Тіджані Рейндерс переходить до "Манчестер Сіті".

Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

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За інформацією джерела, сума трансферу 26-річного нідерландця складе 70 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

У сезоні-2024/25 Рейндерс провів 54 матчі на клубному рівні, відзначившись 15 забитими м'ячами та 5 гольовими передачами.

Тіджані Рейндерс / © Associated Press

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Півзахисник мадридського "Реала" Лука Модрич близький до того, щоб приєднатися до "Мілана".

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39-річний хорват погодився перейти до "россонері", повідомив авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо.

Раніше "Реал" оголосив, що Лука залишить команду після завершення Клубного чемпіонату світу-2025.

Модрич виступає за "Реал" від 2012 року, коли перейшов з англійського "Тоттенгема". Хорват завоював з "вершковими" 28 трофеїв. Він є найтитулованішим футболістом в історії мадридського клубу.

Лука є володарем "Золотого м'яча" 2018 року. Того ж сезону він був визнаний найкращим гравцем року за версіями ФІФА та УЄФА.

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Лука Модрич / © Associated Press

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Правий захисник "Ліверпуля" Трент Александер-Арнольд став гравцем мадридського "Реала".

26-річний англійський футболіст підписав з "вершковими" контракт терміном до 30 червня 2031 року, повідомляє офіційний сайт "Королівського клубу".

За інформацією ЗМІ, іспанський клуб заплатив мерсисайдцям за трансфер 10 мільйонів євро, аби Трент міг зіграти за "Реал" вже на Клубному чемпіонаті світу-2025. Його контракт з чемпіоном АПЛ спливав 30 червня.

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Александер-Арнольд є вихованцем "Ліверпуля". За головну команду мерсисайдців він виступав від 2016 року та здобув 9 трофеїв, зокрема виграв Лігу чемпіонів у сезоні-2018/19 та двічі став чемпіоном АПЛ (2019/20, 2024/25).

Трент Александер-Арнольд / © Associated Press