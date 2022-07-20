Литовські фанати гучно підтримали Україну під час матчу відбору Ліги чемпіонів: яскраве відео

Уболівальники вільнюського "Жальгіріса" висловили підтримку Україні під час поєдинку 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів зі шведським "Мальме".

У середу, 19 липня, литовський "Жальгіріс" приймав шведський "Мальме" в матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Уболівальники господарів тепло підтримали Україну, яка бореться з російськими окупантами.

На переповненому стадіоні, який розрахований на 5 тисяч місць, фанати "Жальгіріса" голосно скандували "Слава Україні" з синьо-жовтими прапорами.

У відповідь з трибун можна було почути "Героям Слава!". До вашої уваги відео цього атмосферного епізоду.

Today’s Zalgiris Vilnius v Malmo UCL 2QR tie in Lithuania this evening



Home fans at the packed 5,000 seater stadium chanting ‘Slava Ukraini’ with Ukraine flags too!



pic.twitter.com/e9OCd49Kvp — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 19, 2022

Поєдинок завершився перемогою литовців з рахунком 1:0. Матч-відповідь команди зіграють 27 липня у Швеції.

Нагадаємо, вже сьогодні, 20 липня, у кваліфікації Ліги чемпіонів стартує київське "Динамо". Команда Мірчі Луческу в польському Лодзі зустрінеться з турецьким "Фенербахче". Початок гри - о 21:00 за київським часом. Онлайн-трансляція доступна на нашому сайті.

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