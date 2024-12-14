Литовську спортсменку дискваліфікували на чемпіонаті світу через футболку "Make russia small again"

На знак протесту вся збірна Литви знялася зі змагань.

Литовську спортсменку Корнелію Дудайте дискваліфікували на чемпіонаті світу з фітнесу через футболку з написом "Make russia small again" (у перекладі – "Зробимо Росію знову маленькою").

Змагання відбувалися в угорській столиці Будапешті. Російські спортсмени були допущені до ЧС у нейтральному статусі. Незважаючи на це, вони вийшли у футболках з назвою країни-агресорки, а диктор їх оголошував росіянами.

Це не сподобалося Дудайте. На знак протесту литовська спортсменка одягла футболку з написом "Make russia small again", що є відсиланням до гасла кампанії президента США Дональда Трампа на минулих виборах "Make America Great Again" (у перекладі – "Зробимо Америку знову великою").

Організатори змагань почали вимагати від Корнелії зняти футболку, оскільки вона нібито "ображає російських спортсменів". Дудайте відмовилася це зробити і була дискваліфікована.

На знак протесту вся збірна Литви у складі 28 спортсменів знялася зі змагань.

"На чемпіонаті спортсменам дозволили демонструвати символіку країни-агресорки – її було видно під час прямої трансляції, була зазначена назва країни. Недбалість організаторів, ігнорування політики нейтрального прапора йде врозріз з нашими цінностями, тому Литовська федерація функціонального спорту рекомендувала членам збірної залишити змагання", – йдеться у заяві федерації.

У себе в соцмережах Дудайте опублікувала власне фото у футболці з написом "Make russia small again" і додала красномовний підпис.

"Вони сказали, що моя участь ображає росіян. Я сподіваюся, що Україна переможе і справді їх образить", – написала спортсменка.

Корнелія Дудайте у футболці з написом "Make russia small again" / Фото: instagram.com/smoltown.girl

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