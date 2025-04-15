"Люди тут раділи більше, ніж в Україні": призер Олімпіади-2024 Ковтун пояснив зміну громадянства

Ілля Ковтун / © Associated Press

Реклама

Срібний призер Олімпійських ігор-2024 в Парижі у спортивній гімнастиці Ілля Ковтун прокоментував своє рішення змінити спортивне громадянство.

Раніше повідомлялося, що 21-річний уродженець Черкас та його тренерка Ірина Горбачева подали документи на отримання хорватського громадянства.

"Знаєте, як це буває, коли сніг падає з гори: спершу маленькими грудочками, а потім все більше. Ось що сталося зі мною впродовж цих трьох років. Не лише війна в Україні вплинула на мене. Були й багато інших моментів, які вплинули на зміну громадянства. Звісно, я відчуваю і певний моральний обов'язок перед людьми в Осієку. Вони прийняли мене, я практично жив поруч з ними, спав, тренувався, їв. Коли я виграв олімпійську медаль, я відчув, що люди тут раділи більше, ніж в Україні. Чому? Намагаюся зрозуміти це. Люди в Україні мають значно важливіші проблеми.

Реклама

Моя родина підтримала мене (коли вирішив змінити громадянство – прим.). Мені 21 рік, я можу ухвалювати власні рішення. Мій батько живе у Польщі вже 13 років, моя сестра з ним вже сім років. Моя мама в Україні впродовж усієї війни. У мене була бабуся, яка померла, тож моя мама після її смерті теж переїхала до Польщі. Я не був в Україні від початку війни. Їздив до батька до Польщі, а вони – до мене до Осієка", – сказав Ковтун в інтерв'ю хорватському виданню Glas Slavonije.

Перед тим, як почати виступати за хорватську збірну, Ковтун повинен буде відбути "карантин". Очікується, що це станеться не раніше 2026 року.

Зазначимо, що Ковтун та Горбачева весь 2024 рік готувались до змагань у Хорватії. Спортсмен не повертався до України після Олімпіади в Парижі.

Нагадаємо, Ковтун на Олімпіаді-2024 виборов "срібло" у вправах на паралельних брусах. Це його перша олімпійська медаль у кар'єрі. Також він двічі ставав четвертим на Іграх у Парижі – у вільних вправах та в особистому багатоборстві. Крім того, Ілля посів п'яте місце у складі збірної України у командному багатоборстві.