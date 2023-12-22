Ліверпуль – Арсенал: де дивитися і ставки букмекерів на центральний матч 18-го туру АПЛ

"Мерсисайдці" та "каноніри" позмагаються за лідерство в чемпіонаті Англії.

У суботу, 23 грудня, відбудеться центральний матч 18-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24, в якому "Ліверпуль" прийматиме "Арсенал" українця Олександра Зінченка.

Команди зіграють на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Після 17-ти турів "Ліверпуль" (38 очок) йде на другому місці в АПЛ, випереджаючи "Астон Віллу" (38 балів) за додатковими показниками. "Арсенал" (39 пунктів) очолює таблицю чемпіонату Англії.

Минулого туру команда Юргена Клоппа у домашньому поєдинку не зуміла обіграти "Манчестер Юнайтед" (0:0) і втратила лідерство в чемпіонаті, тоді як підопічні Мікеля Артети на своєму полі перемогли "Брайтон" (2:0) і вийшли на першу позицію.

Де дивитися матч Ліверпуль – Арсенал

На території України матч "Ліверпуль" – "Арсенал" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Ліверпуль – Арсенал

Незначним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають мерсисайський клуб. На перемогу "Ліверпуля" можна поставити з коефіцієнтом 2,55. Нічия – 3,70. Виграш команди Зінченка – 2,93.

Читайте також:

Клубний чемпіонат світу з футболу-2023: розклад і результати всіх матчів

"Реал" без Луніна в меншості видряпав перемогу та потіснив "Жирону" з вершини Ла Ліги (відео)

"Жирона" з голом Довбика на останніх хвилинах втратила перемогу над "Бетісом" у Ла Лізі (відео)