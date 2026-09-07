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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Ліверпуль — Атлетіко: букмекери зробили прогноз на матч Ліги чемпіонів

Поєдинок відбудеться 9 вересня на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Ліверпуль" — "Атлетіко"

"Ліверпуль" — "Атлетіко" / © Associated Press

У середу, 9 вересня, "Ліверпуль" прийме мадридський "Атлетіко" в матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Минулого сезону мерсисайдці вилетіли в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, поступившись майбутньому переможцю турніру ПСЖ із загальним рахунком 0:4 за сумою двох матчів. "Матрацники" дійшли до півфіналу найпрестижнішого єврокубка, де поступилися лондонському "Арсеналу" із загальним рахунком 1:2 за підсумками двох зустрічей.

Прогноз букмекерів на матч Ліверпуль — Атлетіко

Фаворитом матчу букмекери вважають "Ліверпуль". На перемогу підопічних Андоні Іраоли можна поставити з коефіцієнтом 1,66. Нічия — 4,20. Виграш команди Дієго Сімеоне — 4,75.

У чемпіонаті Англії мерсисайдський клуб наразі посідає шосте місце, маючи 5 очок після трьох турів — в останньому матчі "Ліверпуль" обіграв "Іпсвіч" (2:0).

"Атлетіко" перебуває на шостій позиції у чемпіонаті Іспанії, набравши 7 очок за чотири тури — в останньому поєдинку мадридці розгромно програли "Атлетику" Більбао (0:3).

Раніше повідомлялося, що українська бригада арбітрів судитиме матч ПСЖ у Лізі чемпіонів.

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