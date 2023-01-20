Ліверпуль – Челсі: де і коли дивитися потенційний дебют Мудрика в АПЛ, ставки букмекерів

Михайло може дебютувати за лондонський клуб на "Енфілді".
У суботу, 21 січня, "Ліверпуль" і "Челсі" поміряються силами в рамках 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.
Поєдинок відбудеться на домашньому стадіоні мерсисайдського клубу "Енфілд". Початок гри – о 14:30 за київським часом.
Очікується, що в цьому матчі за за "синіх" дебютує український вінгер Михайло Мудрик, який перейшов до лондонського клубу з донецького "Шахтаря".
Де дивитися матч Ліверпуль – Челсі
Пряма трансляція поєдинку "Ліверпуль" – "Челсі" буде доступна на телеканалі Setanta Sports Ukraine.
Прогнози букмекерів на матч Ліверпуль – Челсі
Букмекери вважають фаворитом майбутнього поєдинку мерсисайдський клуб. На перемогу "червоних" можна поставити з коефіцієнтом 1,93. Нічия – 3,95. Успіх "синіх" оцінений коефіцієнтом 4,30.
- Наразі "Ліверпуль" посідає дев'яте місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 28 очок.
- "Челсі" також набрав 28 балів, але посідає десяту сходинку, поступаючись команді Юргена Клоппа за додатковими показниками. До того ж, підопічні Грема Поттера зіграли на один матч більше.
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