Ліверпуль – Челсі: де і коли дивитися потенційний дебют Мудрика в АПЛ, ставки букмекерів

Михайло може дебютувати за лондонський клуб на "Енфілді".

У суботу, 21 січня, "Ліверпуль" і "Челсі" поміряються силами в рамках 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Поєдинок відбудеться на домашньому стадіоні мерсисайдського клубу "Енфілд". Початок гри – о 14:30 за київським часом.

Очікується, що в цьому матчі за за "синіх" дебютує український вінгер Михайло Мудрик, який перейшов до лондонського клубу з донецького "Шахтаря".

Де дивитися матч Ліверпуль – Челсі

Пряма трансляція поєдинку "Ліверпуль" – "Челсі" буде доступна на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Прогнози букмекерів на матч Ліверпуль – Челсі

Букмекери вважають фаворитом майбутнього поєдинку мерсисайдський клуб. На перемогу "червоних" можна поставити з коефіцієнтом 1,93. Нічия – 3,95. Успіх "синіх" оцінений коефіцієнтом 4,30.

Наразі "Ліверпуль" посідає дев'яте місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 28 очок.

"Челсі" також набрав 28 балів, але посідає десяту сходинку, поступаючись команді Юргена Клоппа за додатковими показниками. До того ж, підопічні Грема Поттера зіграли на один матч більше.

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