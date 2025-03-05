"Ліверпуль" дивом вирвав перемогу над ПСЖ у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Поєдинок-відповідь між мерсисайдцями і парижанами відбудеться 11 березня у Ліверпулі.

"Ліверпуль" на виїзді обіграв ПСЖ у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 0:1 .

Протягом усієї зустрічі французький клуб тиснув на ворота мерсисайдців, але так і не зумів розпечатати ворота Аліссона. На 20-й хвилині гол Хвічі Кварацхелії було скасовано після перегляду VAR через офсайд.

Тоді як лідер чемпіонату Англії використав єдиний свій момент – на 87-й хвилині голом відзначився Гарві Елліотт, який за хвилину до цього вийшов на заміну замість Мохамеда Салаха.

Зазначимо, що за весь матч ПСЖ завдав 27 ударів проти 2 у "Ліверпуля" (у площину воріт – 10:1). Перевага парижан у володінні м'ячем становила 71% на 29%.

Огляд матчу ПСЖ – "Ліверпуль"

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь між мерсисайдцями і парижанами відбудеться у вівторок, 11 березня, у Ліверпулі.

Переможець пари ПСЖ – "Ліверпуль" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння між бельгійським "Брюгге" та англійською "Астон Віллою".

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