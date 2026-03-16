Ліверпуль — Галатасарай: де і коли дивитися матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Перша гра між командами завершилася несподіваною перемогою стамбульців.
У середу, 18 березня, англійський "Ліверпуль" прийме турецький "Галатасарай" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Перша зустріч між командами відбулася 10 березня у Стамбулі й завершилася несподіваною перемогою турецького клубу (1:0).
Де дивитися матч Ліверпуль — Галатасарай
В Україні поєдинок "Ліверпуль" — "Галатасарай" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
Переможець цієї пари у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння ПСЖ (Франція) — "Челсі" (Англія). Перша гра закінчилася розгромною перемогою парижан (5:2).
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.