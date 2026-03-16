Ліверпуль — Галатасарай: прогноз букмекерів на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Галатасарай" — "Ліверпуль"

У середу, 18 березня, англійський "Ліверпуль" прийме турецький "Галатасарай" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Перша зустріч між командами відбулася 10 березня у Стамбулі й завершилася несподіваною перемогою турецького клубу (1:0).

Прогноз букмекерів на матч Ліверпуль — Галатасарай

Букмекери вважають фаворитом прийдешнього матчу "Ліверпуль". На перемогу мерсисайдців можна поставити з коефіцієнтом 1,25. Нічия — 6,50. Виграш "Галатасарая" — 9,50.

На вихід англійського клубу до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,31. Прохід турецької команди до наступної стадії — 3,20.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння ПСЖ (Франція) — "Челсі" (Англія). Перша гра закінчилася розгромною перемогою парижан (5:2).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.