"Ліверпуль" і "Манчестер Сіті" не виявили переможця, вручивши "Арсеналу" лідерство в АПЛ (відео)

"Ліверпуль" та "Манчестер Сіті" зіграли внічию в центральному матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі закінчився з рахунком 1:1 .

"Городяни" вийшли вперед у середині першого тайму. На 23-й хвилині Джон Стоунс на ближній стійці зіграв на випередження та переправив м'яч у сітку після прострілу Кевіна Де Брейне з кутового.

На початку другого тайму мерсисайдці зуміли відігратися. Захисник "небесно-блакитних" Нейтан Аке помилився з передачею назад, а голкіпер гостей Едерсон не встиг до м'яча і збив Дарвіна Нуньєса у власному штрафному – рефері призначив пенальті. На 50-й хвилині Алексіс Макаллістер виконав вирок, точно пробивши з 11-метрової позначки в лівий верхній кут.

Далі обидві команди створювали моменти в надії вирвати перемогу. У "Ліверпуля" кілька хороших шансів змарнував Луїс Діас.

У "Манчестер Сіті" міг забивати Філ Фоден – рикошетом від нього м'яч полетів у поперечину після перехоплення подачі з флангу воротарем "червоних" Каойміном Келлехером. А за хвилину до кінця основного часу Жеремі Доку влучив у стійку.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті"

Буде додано незабаром.

Після нічиєї в цьому поєдинку лідером АПЛ залишився "Арсенал" українця Олександра Зінченка, який має у своєму активі 64 очки і за додатковими показниками випереджає "Ліверпуль". На один бал від "канонірів" і мерсисайдців відстає "Манчестер Сіті".

У четвер, 14 березня, команда Юргена Клоппа прийме празьку "Спарту" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. У першому поєдинку "Ліверпуль" знищив чеський клуб з рахунком 5:1. Підопічні Хосепа Гвардіоли 16 березня вдома зіграють з "Ньюкаслом" у чвертьфіналі Кубка Англії.

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