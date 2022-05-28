"Ліверпуль" і "Реал" назвали стартові склади на фінал Ліги чемпіонів: Лунін залишився в запасі

"Ліверпуль" і "Реал" назвали стартові склади на фінал Ліги чемпіонів: Лунін залишився в запасі

У суботу, 28 травня, в Парижі на "Стад де Франс" відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів між англійським "Ліверпулем" і мадридським "Реалом".

Головні тренери "мерсисайдців" і "вершкових" Юрген Клопп і Карло Анчелотті відповідно оголосили стартові склади на вирішальний матч турніру.

Зазначимо, що єдиний українець на дві команди - воротар мадридців Андрій Лунін - очікувано залишився на лаві запасних на фінальний поєдинок.

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді, Каземіро, Модрич, Кроос, Вальверде, Вінісіус, Бензема

Запасні: Лунін, Начо, Марсело, Маріано, Асенсіо, Себальйос, Васкес, Бейл, Азар, Іско, Камаванга, Родріго

Ліверпуль: Аліссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабінью, Алькантара, Салах, Мане, Діас

Запасні: Келлехер, Мілнер, Кейта, Фірміно, Гомес, Окслейд-Чемберлейн, Джонс, Мінаміно, Жота, Цимікас, Матіп, Елліот

Фінал Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і "Реалом" розпочнеться о 22:00 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті.

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