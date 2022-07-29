Ліверпуль - Манчестер Сіті: де дивитися матч за Суперкубок Англії і прогнози букмекерів

У суботу, 30 липня, матчем за Суперкубок в Англії стартує новий футбольний сезон. За трофей позмагаються "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті".

Битва за Суперкубок Англії між "Ліверпулем" та "Манчестер Сіті" відбудеться в Лестері на "Кінг Павер Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Минулого сезону підопічні Хосепа Гвардіоли стали чемпіонами АПЛ, лише на одне очко випередивши команду Юргена Клоппа. "Мерсисайдці" ж завоювали Кубок Англії, обігравши в серії пенальті "Челсі".

Де дивитися матч Ліверпуль - Манчестер Сіті

Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме телеканал "Setanta Sports". Також гру можна подивитися на OTT-сервісі setantasports.com.

Прогнози букмекерів на матч Ліверпуль - Манчестер Сіті

У майбутньому протистоянні букмекери віддають незначну перевагу "городянам". На їхню перемогу в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,50. Нічия - 3,70. Перемога "червоних" - 3,00.

На те, що перший трофей нового сезону візьме "Манчестер Сіті", коефіцієнт становить 1,81. Підсумковий тріумф "Ліверпуля" оцінений коефіцієнтом 2,10.

Нагадаємо, розіграш АПЛ-2022/23 стартує 5 серпня. У матчі-відкритті чемпіонату Англії лондонський "Арсенал", за який тепер виступатиме українець Олександр Зінченко, в гостях зіграє з "Крістал Пелас".

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