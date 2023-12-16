Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: де дивитися і ставки букмекерів на центральний матч 17-го туру АПЛ

У неділю, 17 грудня, відбудеться центральний матч 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24, в якому "Ліверпуль" прийматиме "Манчестер Юнайтед".

Команди зіграють на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Після 16-ти турів "Ліверпуль" очолює таблицю АПЛ, маючи у своєму активі 37 очок. "Мерсисайдці" на один заліковий пункт випереджають "Арсенал" українця Олександра Зінченка. "Манчестер Юнайтед" з 27 балами йде на шостій позиції.

Минулого туру команда Юргена Клоппа у виїзному поєдинку здійснила камбек і обіграла "Крістал Пелас" (1:2). Своєю чергою, "червоні дияволи" на власному полі розгромно програли "Борнмуту" українця Іллі Забарного (0:3).

Де дивитися матч Ліверпуль – Манчестер Юнайтед

На території України матч "Ліверпуль" – "Манчестер Юнайтед" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Ліверпуль – Манчестер Юнайтед

Беззаперечним фаворитом прийдешнього поєдинку є "Ліверпуль". На перемогу команди Клоппа приймаються ставки з коефіцієнтом 1,36. Нічия – 6,20. Виграш підопічних Еріка тен Гага стане гучною сенсацією – 9,00.

Нагадаємо, минулого сезону АПЛ "Ліверпуль" у домашньому матчі завдав принизливої поразки "Манчестер Юнайтед" з рахунком 7:0.

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