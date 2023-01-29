"Ліверпуль" на останніх хвилинах програв команді екстренера "Шахтаря" і вилетів з Кубка Англії (відео)

Підопічні Роберто Де Дзербі позбавили "мерсисайдців" шансів виграти трофей.
"Ліверпуль" на виїзді поступився "Брайтону" в матчі 1/16 фіналу Кубка Англії – 2:1.
На 30-й хвилині "мерсисайдців" вивів уперед Гарві Елліотт. Господарі, яких очолює колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, відігралися на 39-й хвилині – відзначився Льюїс Данк.
Вирішальний гол "чайки" забили вже у компенсований до другого тайму час – Каору Мітома приніс "Брайтону" вихід до наступного раунду турніру.
Огляд матчу
Наступні матчі команди проведуть в рамках АПЛ. Підопічні Роберто Де Дзербі зіграють проти "Борнмута", а "Ліверпуль" зустрінеться із "Вулвергемптоном".
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