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"Ліверпуль" на останніх хвилинах програв команді екстренера "Шахтаря" і вилетів з Кубка Англії (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Ліверпуль" на останніх хвилинах програв команді екстренера "Шахтаря" і вилетів з Кубка Англії (відео)

Фото: Associated Press

Підопічні Роберто Де Дзербі позбавили "мерсисайдців" шансів виграти трофей.

"Ліверпуль" на виїзді поступився "Брайтону" в матчі 1/16 фіналу Кубка Англії – 2:1.

На 30-й хвилині "мерсисайдців" вивів уперед Гарві Елліотт. Господарі, яких очолює колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, відігралися на 39-й хвилині – відзначився Льюїс Данк.

Вирішальний гол "чайки" забили вже у компенсований до другого тайму час – Каору Мітома приніс "Брайтону" вихід до наступного раунду турніру.

Огляд матчу

Наступні матчі команди проведуть в рамках АПЛ. Підопічні Роберто Де Дзербі зіграють проти "Борнмута", а "Ліверпуль" зустрінеться із "Вулвергемптоном".

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Дата публікації
Перегляди
418
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