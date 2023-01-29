"Ліверпуль" на останніх хвилинах програв команді екстренера "Шахтаря" і вилетів з Кубка Англії (відео)

"Ліверпуль" на виїзді поступився "Брайтону" в матчі 1/16 фіналу Кубка Англії – 2:1 .

На 30-й хвилині "мерсисайдців" вивів уперед Гарві Елліотт. Господарі, яких очолює колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, відігралися на 39-й хвилині – відзначився Льюїс Данк.

Вирішальний гол "чайки" забили вже у компенсований до другого тайму час – Каору Мітома приніс "Брайтону" вихід до наступного раунду турніру.

Огляд матчу

Наступні матчі команди проведуть в рамках АПЛ. Підопічні Роберто Де Дзербі зіграють проти "Борнмута", а "Ліверпуль" зустрінеться із "Вулвергемптоном".

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