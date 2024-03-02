"Ліверпуль" на останніх секундах вирвав перемогу над "Ноттінгемом" і закріпився на вершині АПЛ (відео)

"Ліверпуль" на виїзді обіграв "Ноттінгем" у матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Сіті Граунд" у Ноттінгемі завершився з рахунком 0:1 .

Команда Юргена Клоппа домінувала упродовж усього матчу, завдавши 22 удари проти 8 у суперника (у площину воріт – 2:2), проте змогла забити єдиний гол лише у компенсований час.

На 90+9-й хвилині Дарвін Нуньєс замкнув подачу Алексіса Макаллістера та приніс "мерсисайдцям" перемогу.

Огляд матчу "Ноттінгем" – "Ліверпуль"

"Ліверпуль" (63 очки) лідирує в АПЛ, випереджаючи на чотири очки "Манчестер Сіті" та на п'ять – "Арсенал" українця Олександра Зінченка. Щоправда, "городяни" та "каноніри" првоели на один матч менше. "Ноттінгем" (24 пункти) посідає 17-ту позицію на відстані 4 балів від зони вильоту.

У наступному турі "Ліверпуль" 10 березня прийме "Манчестер Сіті", а "Ноттінгем" того ж дня на виїзді зустрінеться з "Брайтоном".

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