"Ліверпуль" на останніх хвилинах вирвав перемогу над "Атлетіко" у Лізі чемпіонів

Вірджил Ван Дейк / © Associated Press

"Ліверпуль" здобув перемогу над мадридським "Атлетіко" в домашньому матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 3:2 .

Уже до 6-ї хвилини зустрічі мерсисайдці забили двічі. Результативними ударами відзначилися Ендрю Робертсон та Мохамед Салах.

Перед перервою "матрацники" скоротили відставання зусиллями Маркоса Льоренте.

На 81-й хвилині Льоренте оформив дубль, зрівнявши рахунок. Однак підопічні Арне Слота все ж зуміли вирвати перемогу – на 90+2-й хвилині вирішальний гол забив Вірджил Ван Дейк.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Атлетіко"

У наступному турі найпрестижнішого єврокубка "Ліверпуль" на виїзді позмагається з турецьким "Галатасараєм", а "Атлетіко" прийме німецький "Айнтрахт". Обидва матчі відбудуться 30 вересня.

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.