ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
1 хв

"Ліверпуль" на останніх хвилинах вирвав перемогу над "Атлетіко" у Лізі чемпіонів

Вирішальний гол у компенсований час забив Вірджил Ван Дейк.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Вірджил Ван Дейк

Вірджил Ван Дейк / © Associated Press

"Ліверпуль" здобув перемогу над мадридським "Атлетіко" в домашньому матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 3:2.

Уже до 6-ї хвилини зустрічі мерсисайдці забили двічі. Результативними ударами відзначилися Ендрю Робертсон та Мохамед Салах.

Перед перервою "матрацники" скоротили відставання зусиллями Маркоса Льоренте.

На 81-й хвилині Льоренте оформив дубль, зрівнявши рахунок. Однак підопічні Арне Слота все ж зуміли вирвати перемогу – на 90+2-й хвилині вирішальний гол забив Вірджил Ван Дейк.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Атлетіко"

Буде додано незабаром.

У наступному турі найпрестижнішого єврокубка "Ліверпуль" на виїзді позмагається з турецьким "Галатасараєм", а "Атлетіко" прийме німецький "Айнтрахт". Обидва матчі відбудуться 30 вересня.

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Дата публікації
Кількість переглядів
36
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie