"Ліверпуль" наблизився до лідера АПЛ, "Тоттенгем" зазнав третьої поспіль поразки

Завершилися два поєдинки чемпіонату Англії.

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Ліверпуль" у гостях мінімально переміг "Бернлі" – 1:0 .

Переможний гол у складі "червоних" забив Фабіньо наприкінці першого тайму. Після перерви обом командам не вдалося змінити рахунок.

Після цього матчу "Ліверпуль" набрав 54 очки та посідає 2-е місце у турнірній таблиці АПЛ. "Бернлі" перебуває на останній позиції.

У наступному матчі "Ліверпуль" 16 лютого зіграє проти "Інтера" у Лізі чемпіонів. "Бернлі" у наступному турі чемпіонату Англії зіграє проти "Брайтона".

В паралельномк матчі "Тоттенгем" приймав на своєму полі "Вулвергемптон" та зазнав поразки - 2:0 .

Обидва голи "вовки" забили у першій половині гри. У воротах Уго Льоріса з інтервалом у 12 хвилин розписалися Рауль Хіменес та Леандер Дендонкер.

"Вулвергемптон" піднявся на сьоме місце в таблиці, обійшовши сьогоднішнього суперника. "Тоттенгем" тепер восьмий.

У наступному турі "шпори" зіграють проти "Манчестер Сіті". "Вулвз" зустрінуться з "Лестером".

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