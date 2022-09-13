"Ліверпуль" наприкінці матчу вирвав перемогу над "Аяксом" у Лізі чемпіонів (відео)

У вівторок, 13 вересня, "Ліверпуль" приймав амстердамський "Аякс" у поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок на стадіоні "Енфілд" завершилася важкою перемогою "марсисайдців" з рахунком 2:1 .

У першому таймі команди обмінялися голами. На 17-й хвилині підопічні Юргена Клоппа вирвалася вперед - Мохамед Салах забив гол, асистував йому Діогу Жота.

Гості відігралися на 27-й хвилині - Мохаммед Кудус зрівняв рахунок після пасу від Стівена Бергхюйса.

Здавалося, що поєдинок може завершитися внічию, але наприкінці гри "червоні" таки зуміли вирвати перемогу. Автором вирішального гола став Жоель Матіп, результативну передачу заніс до свого активу Константінос Цімікас.

Інший матч групи A між шотландськими "Рейнджерс" та італійським "Наполі" було перенесено з 13-го на 14 вересня через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II.

з 13-го на 14 вересня через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II. Наразі в цьому квартеті з трьома очками лідирує "Наполі". Стільки ж балів тепер мають і "Ліверпуль" з "Аяксом". Останню сходинку посідає "Рейнджерс", який ще не набирав очок на груповій стадії.

Поєдинки 3-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 4 жовтня: "Ліверпуль" - "Рейнджерс", "Аякс" - "Наполі".

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