"Ліверпуль" не зумів обіграти "Манчестер Юнайтед" і повернути собі лідерство в АПЛ (відео)

Нічия між "мерсисайдцями" та "червоними дияволами" залишила "Арсенал" на першому місці.

"Ліверпуль" і "Манчестер Юнайтед" не визначили сильнішого в центральному матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився внічию 0:0 .

Попри те, що команда Юргена Клоппа всю гру діяла першим номером, розпечатати ворота Андре Онана "мерсисайдцям" так і не вдалося.

На 90+5-й хвилині МЮ залишився в меншості – Діогу Далот отримав другу жовту картку за надмірні емоції.

Статистика ударів за підсумками матчу склала 34:6 на користь "Ліверпуля" (удари у площину – 8:1). За очікуваними голами мерсисайдський клуб також перевершив "манкуніанців" – 2,66 проти 0,52.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Манчестер Юнайтед"

Після цього матчу "Ліверпуль" (38 очок), який за підсумками минулого туру лідирував в АПЛ, вийшов на друге місце – підопічні Клоппа випереджають "Астон Віллу" за додатковими показниками. На першій сходинці нині розташовується "Арсенал" Олександра Зінченка, який має 39 залікових пунктів. "Манчестер Юнайтед" з 28 очками йде на сьомій позиції.

У наступному турі "Ліверпуль" 23 грудня прийме "Арсенал". Того ж дня команда Еріка тен Гага на виїзді зіграє проти "Вест Гема".

Читайте також:

"Астон Вілла" закамбечила проти "Брентфорда" Ярмолюка та вийшла на друге місце в АПЛ (відео)

"Арсенал" із Зінченком переміг команду екстренера "Шахтаря" та очолив АПЛ (відео)

Впоралися без Миколенка: "Евертон" здобув четверту поспіль перемогу в АПЛ (відео)