Проспорт
138
1 хв

"Ліверпуль" неочікувано програв наступному супернику "Динамо" в Лізі конференцій

Підопічні Арне Слота вперше втратили очки у поточному сезоні АПЛ.

Максим Приходько
"Крістал Пелас" – "Ліверпуль"

"Крістал Пелас" – "Ліверпуль" / "Крістал Пелас"

"Ліверпуль" на виїзді програв "Крістал Пелас" у матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Селхерст Парк" у Лондоні завершився з рахунком 2:1.

Уже на 9-й хвилині зустрічі господарів вивів уперед Ісмаїла Сарр.

На 87-й хвилині мерсисайдці відігралися зусиллями Федеріко К'єзи. Але "орли" зуміли сенсаційно вирвати перемогу – на 90+7-й хвилині забив Едді Нкетіа.

Огляд матчу "Крістал Пелас" – "Ліверпуль"

Буде додано незабаром.

Для "Ліверпуля", який є чинним чемпіоном АПЛ, це перша втрата очок у новому сезоні. Підопічні Арне Слота з 15 очками продовжують лідирувати. "Крістал Пелас" (12 балів) піднявся на друге місце.

У наступному турі "Ліверпуль" 4 жовтня на виїзді зіграє проти "Челсі", а "Крістал Пелас" днем пізніше у гостях позмагається з "Евертоном" українського захисника Віталія Миколенка.

Наступний матч "Ліверпуль" проведе 30 вересня на виїзді з турецьким "Галатасараєм" у Лізі чемпіонів, а "Крістал Пелас" 2 жовтня протистоятиме київському "Динамо" в Лізі конференцій.

138
