Ліверпуль – Ньюкасл: де дивитися і ставки букмекерів на фінал Кубка англійської ліги

Трофей розіграють 16 березня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

У неділю, 16 березня, "Ліверпуль" і "Ньюкасл" зійдуться у фіналі Кубка англійської ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

У півфіналі мерсисайдці здолали "Тоттенгем" (0:1, 4:0), а "сороки" вибили з турніру "Арсенал" українця Олександра Зінченка (2:0, 2:0).

Де дивитися матч Ліверпуль – Ньюкасл

В Україні матч "Ліверпуль" – "Ньюкасл" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Ліверпуль – Ньюкасл

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Ліверпуль". На перемогу підопічних Арне Слота в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 1,70. Нічия – 4,10. Виграш команди Едді Гау за підсумками 90 хвилин матчу – 4,85.

Коефіцієнт на завоювання трофею мерсисайдцями становить 1,34. Підсумковий тріумф "Ньюкасла" оцінений коефіцієнтом 3,25.

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