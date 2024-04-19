"Ліверпуль" обіграв "Аталанту", але не уникнув вильоту з Ліги Європи (відео)

"Мерсисайдці" не зуміли на виїзді нівелювати розгромну поразку в домашньому поєдинку.

"Ліверпуль" здолав "Аталанту" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. Поєдинок у Бергамо завершився з рахунком 0:1 .

У першому поєдинку англійський клуб вдома розгромно програв "Богині" з рахунком 0:3. Тому в другій зустрічі перед "мерсисайдцями" стояло надскладне завдання, з яким вони не впоралися.

Єдиний м'яч команда Юргена Клоппа забила уже на 7-й хвилині – Мохамед Салах реалізував пенальті.

Однак потім італійська команда зуміла витримати тиск суперника й більше не пропустити. Таким чином, 3:1 за сумою двох матчів на користь "Аталанти", яка в півфіналі зіграє з переможцем пари "Бенфіка" – "Марсель".

Іншу путівку до фіналу Ліги Європи розіграють "Баєр" та "Рома".

Огляд матчу "Аталанта" – "Ліверпуль"

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