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"Ліверпуль" обіграв "Борнмут" із Забарним та збільшив відрив на вершині АПЛ (відео)

"Ліверпуль" обіграв "Борнмут" із Забарним та збільшив відрив на вершині АПЛ (відео)

"Борнмут" – "Ліверпуль" / Фото: Associated Press

Мерсисайдці впевнено продовжують крокувати до чемпіонства.

"Ліверпуль" обіграв "Борнмут" у виїзному матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Віталіті" у Борнмуті завершився з рахунком 0:2.

Підопічні Арне Слота відкрили рахунок на 30-й хвилині зустрічі – пенальті реалізував Мохамед Салах.

Минуло вісім хвилин і господарі могли відігратися, але гол Девіда Брукса було скасовано через офсайд.

У другому таймі мерсисайдці збільшили свою перевагу в рахунку. На 75-й хвилині дубль оформив Салах, скориставшись передачею Кертіса Джонса.

Український захисник "Борнмута" Ілля Забарний вийшов у стартовому складі та відіграв весь матч.

Огляд матчу "Борнмут" – "Ліверпуль"

"Ліверпуль" (56 очок) продовжує лідирувати в таблиці АПЛ, збільшивши відрив від найбличого переслідувача "Арсенала" до 9 балів. "Борнмут" (40 пунктів) перебуває на сьомій позиції.

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